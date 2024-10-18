Під Торецьком загинув двократний чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко (фото)

Україна втратила на фронті єдиного громадянина, який здобув медаль на дорослих чемпіонатах світу зі скелелазіння у дисципліні лазіння на складність. Йому було 46 років.

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На фронті загинув видатний український спортсмен Максим Петренко. Сумною звісткою 17 жовтня поділився майстер спорту міжнародного класу зі скелелазіння і чотириразовий чемпіон світу з льодолазіння Євген Кривошейцев.

Він повідомив, що двократний чемпіон світу та майстер спорту міжнародного класу зі скелелазіння втратив життя у боях за місто Торецьк на Донеччині. Кривошейцев наголосив, що йдеться про його старого друга та багаторічного напарника.

"Світла пам'ять Максиму та всім героям, хто загинув, захищаючи Україну", — додав спортсмен.

Фото Максима Петренка Фото: Evgeny Kryvosheytsev / Facebook

У 4sport.ua передали, що Петренко загинув під Торецьком внаслідок мінометного вогню ЗС РФ. Йому — назавжди 46 років.

Що відомо про Максима Петренка

Спортсмен народився у Луганську. У 1994 році він здобув срібло на молодіжному Чемпіонаті світу зі скелелазіння у Німеччині, а вже за два роки — золото вже у Москві.

У 1997 році на молодіжному Чемпіонаті світу, який відбувався в Австрії, Петренко також виборов перше місце. Того ж року на турнірі у Чехії він став володарем молодіжного Кубка Європи.

Фото Максима Петренка Фото: Evgeny Kryvosheytsev / Facebook

У 1999 році спортсмен здобув бронзу у Бірмінгемі — вже на дорослих змаганнях у межах Чемпіонату світу. Тоді Петренко став першим українцем, який виборов медаль на дорослих чемпіонатах світу зі скелелазіння у дисципліні лазіння на складність. Це звання зберігається за ним і досі.

Окрім участі в змаганнях чоловік активно лазив і скелями українського Криму та Європи. Він долав маршрути до 8с+ категорії.

Фото Максима Петренка Фото: Evgeny Kryvosheytsev / Facebook

Нагадаємо, Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими 18 жовтня повідомив, що Україна повернула тіла 382 захисників, які загинули на Авдіївському напрямку.

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