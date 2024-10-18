"Знав, де впасти з останніх сил": воїн ЗСУ показав, як врятував пораненого орла (відео)
Птах отримав поранення крила та впав "каменем з висоти". Український бойовий медик допоміг пернатому, взявши з нього єдину обіцянку — потерпіти.
Бойовий медик з позивним "Віцик", який служить у Донецькій області, допоміг пораненому орлу. Відео про це він опублікував у соцмережах.
Птах отримав поранення у крило.
"Поранений. Будемо надавати першу домедичну допомогу. Орел — 300", — заявив "Віцик".
Він пообіцяв пернатому, що врятує його, та попросив потерпіти біль. Медик показав, як обробив місце рани та перев’язав ушкоджене крило. Слухняний птах, який навіть не поворухнувся — лише важко дихав, отримав у нагороду трохи сирого м’яса.
"Поранений крилатий друг знав, куди з останніх сил впасти", — підписав кадри "Віцик".
У коментарях він розповів, що орел впав "каменем з висоти", і після перев’язки відмовився пити і їсти. Медик зізнався, що боявся залишитись без пальців, але поранений птах не кусався.
Згодом "Віцик" повідомив, що його новий друг все ж попив та з’їв куряче м’ясо. Українець показав, як дає орлу воду зі шприца без голки.
У коментарях військовослужбовець запевнив, що передав би пернатого орнітологам, якби була така можливість. Також він поділився, що планує приручити орла.
На ще свіжішому відео видно, що птах намагається розправляти ушкоджене та перев’язане крило.
Нагадаємо, у Шотландії тюлень застряг у сидінні для унітаза. Спеціалісти зазначили, що "навіть інші тюлені виглядають розгубленими".
13-річний пес врятував життя 84-річному пенсіонеру, який помирав поблизу будинку. Собака Гіта вийшла до дороги та чекала на людей, щоб привести підмогу.