"Знав, де впасти з останніх сил": воїн ЗСУ показав, як врятував пораненого орла (відео)

Птах отримав поранення крила та впав "каменем з висоти". Український бойовий медик допоміг пернатому, взявши з нього єдину обіцянку — потерпіти.

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Бойовий медик з позивним "Віцик", який служить у Донецькій області, допоміг пораненому орлу. Відео про це він опублікував у соцмережах.

Птах отримав поранення у крило.

"Поранений. Будемо надавати першу домедичну допомогу. Орел — 300", — заявив "Віцик".

Фото пораненого орла Фото: vitsikkkk / Instagram Фото пораненого орла Фото: vitsikkkk / Instagram

Він пообіцяв пернатому, що врятує його, та попросив потерпіти біль. Медик показав, як обробив місце рани та перев’язав ушкоджене крило. Слухняний птах, який навіть не поворухнувся — лише важко дихав, отримав у нагороду трохи сирого м’яса.

"Поранений крилатий друг знав, куди з останніх сил впасти", — підписав кадри "Віцик".

Фото пораненого орла з "Віциком" Фото: vitsikkkk / Instagram

У коментарях він розповів, що орел впав "каменем з висоти", і після перев’язки відмовився пити і їсти. Медик зізнався, що боявся залишитись без пальців, але поранений птах не кусався.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Згодом "Віцик" повідомив, що його новий друг все ж попив та з’їв куряче м’ясо. Українець показав, як дає орлу воду зі шприца без голки.

У коментарях військовослужбовець запевнив, що передав би пернатого орнітологам, якби була така можливість. Також він поділився, що планує приручити орла.

Коментарі під відео про врятованого орла Фото: Скриншот Коментарі під відео про врятованого орла Фото: Скриншот

На ще свіжішому відео видно, що птах намагається розправляти ушкоджене та перев’язане крило.

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