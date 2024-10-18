Не могли врятувати: в Шотландії тюлень застряг у сидінні для унітаза (відео)

Спеціалісти просять не допомагати тюленю, але повідомляти про його місцеперебування та ділитись фото та відео.

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У гирлі річки Ітан у заповіднику Форві (Шотландія) помітили тюленя, який застряг у сидінні для унітаза. Про це повідомляє місцева організація Ythan Seal Watch.

Спеціалісти наразі зазначають, що тюленя потрібно звільнити та перевірити на наявність травм. Однак допомогти йому неможливо до того часу, поки він не вийде на сушу.

"Ми були свідками величезної кількості подібних випадків у тюленів (здебільшого через викинуті відходи рибальства, комерційні/промислові продукти), але це, безперечно, найбільш незвичайний", — йдеться у повідомленні.

В організації попросили не наближатись до тюленя та не намагатись його врятувати. Однак спеціалісти попросили ділитись фото та спостереженнями для відстеження його пересування.

Компанія British Divers Marine Life Rescue опублікувала відповідне відео. На ньому тюлень, що застряг у сидінні унітаза, плаває в морі.

"Нам надходило стільки дзвінків щодо цього, і зазвичай той, хто телефонував, казав: "Ти не повіриш!". Ви маєте рацію. Ми не могли в це повірити. Навіть інші тюлені виглядають розгубленими. Ми бачимо так багато випадків заплутувань. Це іронія? Або наше море просто стає одним великим туалетом? На жаль, ми нічого не можемо зробити, доки тюлень не залишиться сам, оскільки, перебуваючи в колонії, ми ризикуємо поставити під загрозу всіх інших тюленів", — підписали відео спеціалісти.

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