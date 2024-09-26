"Активно росте": українські полярники назвали тюленятко на честь дрона СБУ (фото, відео)

Науковці обирали ім’я з-поміж майже 400 різноманітних варіантів. Також новонароджений тюлень має по батькові — Світозарович.

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Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" обрали ім’я для першого тюленятка Ведделла. Деталями 26 вересня поділились у Національному антарктичному науковому центрі.

Антарктичне дитинча назвали SeaBaby, що в перекладі означає "морський малюк". Ім’я натхненне назвою морського дрона, розробленого Службою безпеки України.

Окрім того, маля має по батькові. Його обрали, відштовхуючись від того, хто першим знайшов тюленятко. Цим щасливчиком був біолог Світозар Давиденко, тож новонародженого звуть SeaBaby Світозарович.

Полярники пропонували обрати ім’я для маленького тюленя користувачам соцмереж. Українці написали майже 400 варіантів, зокрема Микола, Петрик, Гетьман, Пейджер, Пончик, Шніцель, Сірко, Фродо, Зимко, Торпі, Кавунчик і навіть Пінгвін. Переможниці конкурсу, яка запропонувала ім’я SeaBaby, відправлять шеврон 29-ї експедиції.

26 вересня тюленятку вже 10 днів. Науковці повідомили, що він "активно росте на маминому молоці й скоро може почати перші знайомства з океаном". Однак самостійне життя й харчування SeaBaby зможе розпочати лише після закінчення вигодовування, тобто орієнтовно у віці семи тижнів.

Фото SeaBaby Світозаровича Фото: facebook / Національний антарктичний науковий центр Фото SeaBaby Світозаровича Фото: facebook / Національний антарктичний науковий центр Фото SeaBaby Світозаровича Фото: facebook / Національний антарктичний науковий центр Фото SeaBaby Світозаровича Фото: facebook / Національний антарктичний науковий центр Фото SeaBaby Світозаровича Фото: facebook / Національний антарктичний науковий центр Фото SeaBaby Світозаровича Фото: facebook / Національний антарктичний науковий центр

"Тож незабаром "морські малюки" будуть не тільки в Чорному морі, а й у Південному океані. Нині неподалік "Вернадського", окрім SeaBaby, народилося ще одне ведделлятко. Також тут перебувають чотири вагітні самиці", — додали у науковому центрі.

Раніше у Національному антарктичному науковому центрі інформували, що новонароджений тюлень побачив світ на острові Вінтер.

Вагітність його матері помітили приблизно 1 вересня. Її стан щодня перевіряли — ходили до самиці пішки або відправляли дрон. 17 вересня вона вже була у компанії малюка.

Фото SeaBaby Світозаровича Фото: facebook / Національний антарктичний науковий центр Фото SeaBaby Світозаровича Фото: facebook / Національний антарктичний науковий центр Фото SeaBaby Світозаровича Фото: facebook / Національний антарктичний науковий центр Фото SeaBaby Світозаровича Фото: facebook / Національний антарктичний науковий центр Фото SeaBaby Світозаровича Фото: facebook / Національний антарктичний науковий центр Фото SeaBaby Світозаровича Фото: facebook / Національний антарктичний науковий центр Фото SeaBaby Світозаровича Фото: facebook / Національний антарктичний науковий центр

Полярники пояснювали, що у перші дні життя тюлені Ведделла важать від 25 до 30 кілограмів, але дуже швидко ростуть на маминому молоці з жирністю 54%. Приблизно у три місяці, коли закінчується вигодовування, вага вже може сягати 90 кілограмів, а в дорослому віці — 400 кілограмів.

"Вагітність цих тварин триває 10 місяців, а завагітніти вони можуть вже за кілька місяців після пологів. Тож ведделлята народжуються здебільшого на початку антарктичної весни. Кожна самиця приводить одне дитинча", — зазначали науковці.

Фото SeaBaby Світозаровича Фото: facebook / Національний антарктичний науковий центр

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