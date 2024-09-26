"Активно растет": украинские полярники назвали тюлененка в честь дрона СБУ (фото, видео)

Ученые выбирали имя из почти 400 различных вариантов. Также новорожденный тюлень имеет отчество — Светозарович.

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Украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" выбрали имя для первого тюлененка Ведделла. Деталями 26 сентября поделились в Национальном антарктическом научном центре.

Антарктического детеныша назвали SeaBaby, что в переводе означает "морской малыш". Имя вдохновлено названием морского дрона, разработанного Службой безопасности Украины.

Кроме того, малыш имеет отчество. Его выбрали, отталкиваясь от того, кто первым нашел тюлененка. Этим счастливчиком был биолог Светозар Давиденко, поэтому новорожденного зовут SeaBaby Светозарович.

Полярники предлагали выбрать имя для маленького тюленя пользователям соцсетей. Украинцы написали почти 400 вариантов, в частности Николай, Петрик, Гетман, Пейджер, Пончик, Шницель, Сирко, Фродо, Зимко, Торпи, Арбузик и даже Пингвин. Победительнице конкурса, которая предложила имя SeaBaby, отправят шеврон 29-й экспедиции.

26 сентября тюлененку уже 10 дней. Ученые сообщили, что он "активно растет на мамином молоке и скоро может начать первые знакомства с океаном". Однако самостоятельную жизнь и питание SeaBaby сможет начать только после окончания вскармливания, то есть ориентировочно в возрасте семи недель.

Фото SeaBaby Свитозаровича Фото: facebook / Национальный антарктический научный центр Фото SeaBaby Свитозаровича Фото: facebook / Национальный антарктический научный центр Фото SeaBaby Свитозаровича Фото: facebook / Национальный антарктический научный центр Фото SeaBaby Свитозаровича Фото: facebook / Национальный антарктический научный центр Фото SeaBaby Свитозаровича Фото: facebook / Национальный антарктический научный центр Фото SeaBaby Свитозаровича Фото: facebook / Национальный антарктический научный центр

"Поэтому вскоре "морские малыши" будут не только в Черном море, но и в Южном океане. Сейчас неподалеку от "Вернадского", кроме SeaBaby, родился еще один медвежонок. Также здесь находятся четыре беременные самки", — добавили в научном центре.

Ранее в Национальном антарктическом научном центре информировали, что новорожденный тюлень увидел свет на острове Винтер.

Беременность его матери заметили примерно 1 сентября. Ее состояние ежедневно проверяли — ходили к самке пешком или отправляли дрон. 17 сентября она уже была в компании малыша.

Фото SeaBaby Свитозаровича Фото: facebook / Национальный антарктический научный центр Фото SeaBaby Свитозаровича Фото: facebook / Национальный антарктический научный центр Фото SeaBaby Свитозаровича Фото: facebook / Национальный антарктический научный центр Фото SeaBaby Свитозаровича Фото: facebook / Национальный антарктический научный центр Фото SeaBaby Свитозаровича Фото: facebook / Национальный антарктический научный центр Фото SeaBaby Свитозаровича Фото: facebook / Национальный антарктический научный центр Фото SeaBaby Свитозаровича Фото: facebook / Национальный антарктический научный центр

Полярники объясняли, что в первые дни жизни тюлени Ведделла весят от 25 до 30 килограммов, но очень быстро растут на мамином молоке с жирностью 54%. Примерно в три месяца, когда заканчивается вскармливание, вес уже может достигать 90 килограммов, а во взрослом возрасте — 400 килограммов.

"Беременность этих животных длится 10 месяцев, а забеременеть они могут уже через несколько месяцев после родов. Поэтому медвежата рождаются в основном в начале антарктической весны. Каждая самка приводит одного детеныша", — отмечали ученые.

Фото SeaBaby Свитозаровича Фото: facebook / Национальный антарктический научный центр

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