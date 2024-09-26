В Китае нашли самый древний сыр в мире: при чем тут 3600-летние мумии (фото)

Исследователи обнаружили остатки древнего кефирного сыра в очень необычном месте.

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Неизвестная белая субстанция, которую нашли на голове и шее 3600-летних мумий в Китае, оказалась самым древним сыром в мире, пишет LiveScience.

Изначально археологи нашли неизвестный материал, которым были обмазаны несколько мумий, их обнаружили на кладбище Сяохэ в северо-западной части Китая. Образцы загадочной субстанции взяли для проведения теста ДНК, который показал, что это был кефирный сыр, который приготовили с использованием коровьего и козьего сыров тысячи лет назад.

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В сыре также было обнаружено несколько видов бактерий и грибков, среди которых были Lactobacillus kefiranofaciens и Pichia kudriavzevii. Оба вида можно встретить в современных кефирных грибках. Они представляют собой так разываемые симбиотические культуры, которые состоят из смеси бактерий и дрожжей, превращающие молоко в сыр.

3600-летняя мумия из Китая Фото: Wenying Li, Xinjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology

"На данный момент мы нашли самый древний образец сыра в мире. Такие продукты как сыр, крайне сложно сохранить на протяжении тысяч лет, что делает находку еще более ценной", — говорит автор исследования из Китайской академии наук в Пекине Цяомэй Фу.

По его словам, изучение образцов древнего сыра поможет ученым подробнее исследовать рацион и культуру предков.

Остатки древнего сыра, которые были найдены на мумии в Китае Фото: Wenying Li, Xinjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology

Ученые также выяснили, что найденные зерна L. kefiranofaciens тесно связаны с теми, что происходят из Тибета. Секвенировав бактериальные гены, ученые смогли проследить за развитием пробиотических бактерий на протяжении последних 3600 лет.

"Наш анализ показал, что культура кефира присутствовала в северо-западном китайском регионе Синьцзян со времен бронзового века. Мы увидели, как развивалась бактерия на протяжении последних 3 тыс. лет. Также найденные следы молочной продукции показали более полную картину древней человеческой жизни", — отмечает автор исследования.

Несмотря на это, ученые до сих пор не могут понять, зачем древние люди покрывали мумии сыром.

Напомним, самые древние мумии не имеют отношения к Египту. Когда речь идет о мумиях, то первыми на ум приходят египтяне. Однако, они были не первыми, кто понял, как сохранить умерших от разложения.