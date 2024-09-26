У Китаї знайшли найдавніший сир у світі: до чого тут 3600-річні мумії (фото)

Дослідники виявили залишки стародавнього кефірного сиру в дуже незвичайному місці.

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Невідома біла субстанція, яку знайшли на голові та шиї 3600-річних мумій у Китаї, виявилася найдавнішим сиром у світі, пише LiveScience.

Спочатку археологи знайшли невідомий матеріал, яким були обмазані кілька мумій, їх виявили на кладовищі Сяохе в північно-західній частині Китаю. Зразки загадкової субстанції взяли для проведення тесту ДНК, який показав, що це був кефірний сир, який приготували з використанням коров'ячого і козячого молока тисячі років тому.

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У сирі також виявлено кілька видів бактерій і грибків, серед яких були Lactobacillus kefiranofaciens і Pichia kudriavzevii. Обидва види можна зустріти в сучасних кефірних грибках. Вони являють собою так звані симбіотичні культури, які складаються з суміші бактерій і дріжджів, що перетворюють молоко на сир.

3600-річна мумія з Китаю Фото: Wenying Li, Xinjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology

"Нині ми знайшли найдавніший зразок сиру у світі. Такі продукти, як сир, вкрай складно зберегти протягом тисяч років, що робить знахідку ще ціннішою", — каже автор дослідження з Китайської академії наук у Пекіні Цяомей Фу.

За його словами, вивчення зразків стародавнього сиру допоможе вченим детальніше дослідити раціон і культуру предків.

Залишки стародавнього сиру, які були знайдені на мумії в Китаї Фото: Wenying Li, Xinjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology

Учені також з'ясували, що знайдені зерна L. kefiranofaciens тісно пов'язані з тими, що походять із Тибету. Секвенувавши бактеріальні гени, вчені змогли простежити за розвитком пробіотичних бактерій протягом останніх 3600 років.

"Наш аналіз показав, що культура кефіру була присутня в північно-західному китайському регіоні Сіньцзян з часів бронзового століття. Ми побачили, як розвивалася бактерія протягом останніх 3 тис. років. Також знайдені сліди молочної продукції показали повнішу картину стародавнього людського життя", — зазначає автор дослідження.

Незважаючи на це, вчені досі не можуть зрозуміти, навіщо стародавні люди покривали мумії сиром.

Нагадаємо, найдавніші мумії не мають стосунку до Єгипту. Коли йдеться про мумії, то першими на думку спадають єгиптяни. Однак, вони були не першими, хто зрозумів, як зберегти померлих від розкладання.