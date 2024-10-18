Не могли спасти: в Шотландии тюлень застрял в сиденье для унитаза (видео)

Специалисты просят не помогать тюленю, но сообщать о его местонахождении и делиться фото и видео.

Related video

В устье реки Итан в заповеднике Форви (Шотландия) заметили тюленя, который застрял в сиденье для унитаза. Об этом сообщает местная организация Ythan Seal Watch.

Специалисты сейчас отмечают, что тюленя нужно освободить и проверить на наличие травм. Однако помочь ему невозможно до тех пор, пока он не выйдет на сушу.

"Мы были свидетелями огромного количества подобных случаев у тюленей (в основном из-за выброшенных отходов рыболовства, коммерческих/промышленных продуктов), но это, бесспорно, самый необычный", — говорится в сообщении.

В организации попросили не приближаться к тюленю и не пытаться его спасти. Однако специалисты попросили делиться фотографиями и наблюдениями для отслеживания его передвижения.

Компания British Divers Marine Life Rescue опубликовала соответствующее видео. На нем тюлень, застрявший в сиденье унитаза, плавает в море.

"Нам поступало столько звонков по этому поводу, и обычно тот, кто звонил, говорил: "Ты не поверишь!". Вы правы. Мы не могли в это поверить. Даже другие тюлени выглядят растерянными. Мы видим так много случаев запутывания. Это ирония? Или наше море становится одним большим туалетом? К сожалению, мы ничего не можем сделать, пока тюлень не останется один, поскольку, находясь в колонии, мы рискуем поставить под угрозу всех других тюленей", — подписали видео специалисты.

Напомним, что 26 сентября украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" рассказали, что выбрали имя для первого тюлененка Ведделла. Выбирали его среди почти 400 различных вариантов. Также новорожденный тюлень имеет отчество.

В среду, 16 октября стало известно, что на одном из испанских пляжей нашли гигантского кальмара длиной 10 метров. Таких в мире всего 21 существо.