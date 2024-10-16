Их в мире всего 21: на испанской пляж выбросило 10-метрового гигантского кальмара (фото)

Журналисты рассказывают, что этот вид кальмаров может достигать 17 метров в длину и весить 300 килограммов. Большинство представителей данного вида проживает в Кантабрийском море.

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На пляже Эль-Саблон небольшого городка в муниципалитете Льянес (Испания) нашли гигантского кальмара длиной 10 метров. Таких в мире всего 21 существо, пишет Antena.

Животное обнаружено в пятницу 11 октября и вызвало волнение среди местных ученых. Architeuthis Dux — более известный под названием "гигантский кальмар", очень трудно наблюдать в его естественной среде обитания, поскольку он живет в глубинах океанов. Он может достигать 17 метров в длину и весить 300 кг — это один из самых больших видов кальмаров на планете. Всего зарегистрирован 21 экземпляр, большинство из них живет в Кантабрийском море.

Огромный кальмар длиной в 10 м Фото: Antena

Кальмара сравнивают со знаменитым кракеном — это существо из скандинавской мифологии, которое могло топить корабли с помощью огромных щупалец. Однако на самом деле гигантский кальмар относительно безвреден для человека, но употреблять его в пищу нельзя из-за высокого содержания аммиака в его мышечной массе.

Кантабрийское море — одно из немногих мест на Земле, где обитают эти животные. Именно поэтому оно вызывает интерес ученых, изучающих данный вид кальмаров. Как и почему кальмар оказался на мели в Льянесе, пока что не установлено. Биологи предполагают, что причиной могут быть изменения в океанских течениях или изменения в условиях подводных экосистем.

Напомним, в конце сентября ученым удалось во впадине Тонга в юго-западной части Тихого океана наткнуться на неуловимого глубоководного кальмара, который прогуливался по морскому дну на своих тонких длинных "руках". В результате им удалось снять редкие кадры морского чудовища с конечностями, в несколько раз длиннее собственного тела.

Отметим, что в желобе тонга на глубине 1000 м замечен кальмар-хлыст. Они известны своими двумя длинными тонкими щупальцами, напоминающими хлыст.