Їх у світі всього 21: на іспанській пляж викинуло 10-метрового гігантського кальмара (фото)

Журналісти розповідають, що цей вид кальмарів може досягати 17 метрів в довжину і важити 300 кілограмів. Більшість представників даного виду проживає в Кантабрійському морі.

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На пляжі Ель-Саблон невеличкого містечка у муніципалітеті Льянес (Іспанія) знайшли гігантського кальмара довжиною 10 метрів. Таких у світі всього 21 істота, пише Antena.

Тварина виявлена ​​у п'ятницю 11 жовтня та викликала хвилювання серед місцевих учених. Architeuthis Dux, більш відомий під назвою "гігантський кальмар", дуже важко спостерігати в його природному середовищі, оскільки він живе в глибинах океанів. Він може сягати 17 метрів завдовжки й важити 300 кг — це один із найбільших видів кальмарів на планеті. Всього зареєстровано 21 екземпляр, більшість із них знаходиться у Кантабрійському морі.

Величезний кальмар довжиною в 10 м Фото: Antena

Кальмара порівнюють зі знаменитим кракеном — це істота зі скандинавської міфології, яка могла топити кораблі за допомогою величезних щупалець. Однак насправді гігантський кальмар відносно нешкідливий для людини, але вживати його в їжу не можна через високий вміст аміаку в його м'язовій масі.

Кантабрійське море — одне з небагатьох місць на Землі, де мешкають ці тварини. Саме тому воно викликає інтерес вчених, які вивчають даний вид кальмарів. Як і чому кальмар опинився на мілині в Льянесі, поки що не встановлено. Біологи припускають, що причиною можуть бути зміни в океанських течіях або зміни в умовах підводних екосистем.

Нагадаємо, в кінці вересня науковцям вдалось в западині Тонга в південно-західній частині Тихого океану натрапити на невловного глибоководного кальмара, що прогулювався морським дном на своїх тонких довгих руках. У результаті їм вдалося зняти рідкісні кадри морського чудовиська з кінцівками, в кілька разів довшими за власне тіло.

Зазначимо, що у жолобі тонга на глибині 1000 м помічений кальмар-хлист. Вони відомі своїми двома довгими тонкими щупальцями, що нагадують хлист.