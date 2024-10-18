"Знал, где упасть из последних сил": воин ВСУ показал, как спас раненого орла (видео)
Птица получила ранение крыла и упала "камнем с высоты". Украинский боевой медик помог пернатому, взяв с него единственное обещание — потерпеть.
Боевой медик с позывным "Вицик", который служит в Донецкой области, помог раненому орлу. Видео об этом он опубликовал в соцсетях.
Птица получила ранение в крыло.
"Раненый. Будем оказывать первую домедицинскую помощь. Орел — 300", — заявил "Вицик".
Он пообещал пернатому, что спасет его, и попросил потерпеть боль. Медик показал, как обработал место раны и перевязал поврежденное крыло. Послушная птица, которая даже не пошевелилась — только тяжело дышала, получила в награду немного сырого мяса.
"Раненый крылатый друг знал, куда из последних сил упасть", — подписал кадры "Вицик".
В комментариях он рассказал, что орел упал "камнем с высоты", и после перевязки отказался пить и есть. Медик признался, что боялся остаться без пальцев, но раненая птица не кусалась.
Впоследствии "Вицик" сообщил, что его новый друг все же попил и съел куриное мясо. Украинец показал, как дает орлу воду из шприца без иглы.
В комментариях военнослужащий заверил, что передал бы пернатого орнитологам, если бы была такая возможность. Также он поделился, что планирует приручить орла.
На еще более свежем видео видно, что птица пытается расправлять поврежденное и перевязанное крыло.
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