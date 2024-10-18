"Знал, где упасть из последних сил": воин ВСУ показал, как спас раненого орла (видео)

Птица получила ранение крыла и упала "камнем с высоты". Украинский боевой медик помог пернатому, взяв с него единственное обещание — потерпеть.

Related video

Боевой медик с позывным "Вицик", который служит в Донецкой области, помог раненому орлу. Видео об этом он опубликовал в соцсетях.

Птица получила ранение в крыло.

"Раненый. Будем оказывать первую домедицинскую помощь. Орел — 300", — заявил "Вицик".

Фото раненого орла Фото: vitsikkkk / Instagram Фото раненого орла Фото: vitsikkkk / Instagram

Он пообещал пернатому, что спасет его, и попросил потерпеть боль. Медик показал, как обработал место раны и перевязал поврежденное крыло. Послушная птица, которая даже не пошевелилась — только тяжело дышала, получила в награду немного сырого мяса.

"Раненый крылатый друг знал, куда из последних сил упасть", — подписал кадры "Вицик".

Фото раненого орла с "Вициком" Фото: vitsikkkk / Instagram

В комментариях он рассказал, что орел упал "камнем с высоты", и после перевязки отказался пить и есть. Медик признался, что боялся остаться без пальцев, но раненая птица не кусалась.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Впоследствии "Вицик" сообщил, что его новый друг все же попил и съел куриное мясо. Украинец показал, как дает орлу воду из шприца без иглы.

В комментариях военнослужащий заверил, что передал бы пернатого орнитологам, если бы была такая возможность. Также он поделился, что планирует приручить орла.

Комментарии под видео о спасенном орле Фото: Скриншот Комментарии под видео о спасенном орле Фото: Скриншот

На еще более свежем видео видно, что птица пытается расправлять поврежденное и перевязанное крыло.

Напомним, в Шотландии тюлень застрял в сиденье для унитаза. Специалисты отметили, что "даже другие тюлени выглядят растерянными".

13-летний пес спас жизнь 84-летнему пенсионеру, который умирал возле дома. Собака Гита вышла к дороге и ждала людей, чтобы привести подмогу.