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МирФан

"Знал, где упасть из последних сил": воин ВСУ показал, как спас раненого орла (видео)

Спасение животного, спасение птицы, спасение птички, спасение орла, орел
Фото: vitsikkkk / Instagram | "Вицик" поделился, что планирует приручить орла

Птица получила ранение крыла и упала "камнем с высоты". Украинский боевой медик помог пернатому, взяв с него единственное обещание — потерпеть.

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Боевой медик с позывным "Вицик", который служит в Донецкой области, помог раненому орлу. Видео об этом он опубликовал в соцсетях.

Птица получила ранение в крыло.

"Раненый. Будем оказывать первую домедицинскую помощь. Орел — 300", — заявил "Вицик".

Спасение животного, спасение птицы, спасение птички, спасение орла, орел Fullscreen
Фото раненого орла
Фото: vitsikkkk / Instagram
Спасение животного, спасение птицы, спасение птички, спасение орла, орел Fullscreen
Фото раненого орла
Фото: vitsikkkk / Instagram

Он пообещал пернатому, что спасет его, и попросил потерпеть боль. Медик показал, как обработал место раны и перевязал поврежденное крыло. Послушная птица, которая даже не пошевелилась — только тяжело дышала, получила в награду немного сырого мяса.

"Раненый крылатый друг знал, куда из последних сил упасть", — подписал кадры "Вицик".

Спасение животного, спасение птицы, спасение птички, спасение орла, орел Fullscreen
Фото раненого орла с "Вициком"
Фото: vitsikkkk / Instagram

В комментариях он рассказал, что орел упал "камнем с высоты", и после перевязки отказался пить и есть. Медик признался, что боялся остаться без пальцев, но раненая птица не кусалась.

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Фото: Скриншот
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Фото: Скриншот
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Фото: Скриншот

Впоследствии "Вицик" сообщил, что его новый друг все же попил и съел куриное мясо. Украинец показал, как дает орлу воду из шприца без иглы.

В комментариях военнослужащий заверил, что передал бы пернатого орнитологам, если бы была такая возможность. Также он поделился, что планирует приручить орла.

Спасение животного, спасение птицы, спасение птички, спасение орла, орел Fullscreen
Комментарии под видео о спасенном орле
Фото: Скриншот
Спасение животного, спасение птицы, спасение птички, спасение орла, орел Fullscreen
Комментарии под видео о спасенном орле
Фото: Скриншот

На еще более свежем видео видно, что птица пытается расправлять поврежденное и перевязанное крыло.

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