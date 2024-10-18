Под Торецком погиб двукратный чемпион мира по скалолазанию Максим Петренко (фото)

Украина потеряла на фронте единственного гражданина, который получил медаль на взрослых чемпионатах мира по скалолазанию в дисциплине лазания на сложность. Ему было 46 лет.

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На фронте погиб выдающийся украинский спортсмен Максим Петренко. Печальным известием 17 октября поделился мастер спорта международного класса по скалолазанию и четырехкратный чемпион мира по ледолазанию Евгений Кривошейцев.

Он сообщил, что двукратный чемпион мира и мастер спорта международного класса по скалолазанию потерял жизнь в боях за город Торецк Донецкой области. Кривошейцев подчеркнул, что речь идет о его старом друге и многолетнем напарнике.

"Светлая память Максиму и всем героям кто погиб защищая Украину", — добавил спортсмен.

Фото Максима Петренко Фото: Evgeny Kryvosheytsev / Facebook

В 4sport.ua передали, что Петренко погиб под Торецком в результате минометного огня ВС РФ. Ему — навсегда 46 лет.

Что известно о Максиме Петренко

Спортсмен родился в Луганске. В 1994 году он получил серебро на молодежном Чемпионате мира по скалолазанию в Германии, а уже через два года — золото уже в Москве.

В 1997 году на молодежном Чемпионате мира, который проходил в Австрии, Петренко также завоевал первое место. В том же году на турнире в Чехии он стал обладателем молодежного Кубка Европы.

Фото Максима Петренко Фото: Evgeny Kryvosheytsev / Facebook

В 1999 году спортсмен завоевал бронзу в Бирмингеме — уже на взрослых соревнованиях в рамках Чемпионата мира. Тогда Петренко стал первым украинцем, который завоевал медаль на взрослых чемпионатах мира по скалолазанию в дисциплине лазания на сложность. Это звание сохраняется за ним до сих пор.

Кроме участия в соревнованиях мужчина активно лазил и по скалам украинского Крыма и Европы. Он преодолевал маршруты до 8с+ категории.

Фото Максима Петренко Фото: Evgeny Kryvosheytsev / Facebook

Напомним, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 18 октября сообщил, что Украина вернула тела 382 защитников, погибших на Авдеевском направлении.

Украинский боевой медик "Вицик" спас орла, который получил ранения в Донецкой области. По его словам, птица из последних сил упала "камнем с высоты".