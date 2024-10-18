В Украину вернули тела 501 павшего защитника, — Координационный штаб

Украинские бойцы погибли на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Угледарском, Луганском и Запорожском направлениях. После идентификации тела защитников передадут семьям для захоронения.

Related video

Украине удалось репатриировать 382 тела защитников, погибших на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ).

Также вернули тела 56 павших воинов с Бахмутского направления, 45 тел защитников с Марьинского направления, 6 тел павших защитников на Угледарском направлении, 4 павших воинов на Запорожском направлении, 7 тел защитников, воевавших на Луганском направлении. Удалось вернуть 1 тело из морга на территории России.

Важно

"Преувеличенные данные": в Раде отреагировали на "потери ВСУ" по версии WSJ

Отмечается, что тела павших защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников КШВОВ с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом омбудсмена, секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины и Международного комитета Красного Креста.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения.

Фокус писал, что 14 августа на Харьковщине погибла медик Александра Мулькевич — машину медицинского батальона "Госпитальеры" дронами атаковали российские военные.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который унижал погибших военнослужащих. Он выражал недовольство, что посреди столицы устроили кладбище, имея в виду Аллею Героев на Майдане Независимости.