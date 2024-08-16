За Украину лучше жить: последнее обращение погибшей "госпитальерши" Александры Мулькевич

Друзья погибшей Александры Мулькевич опубликовали ее посмертное письмо. Прощание с медиком состоится на Байковом кладбище.

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В среду, 14 августа, на Харьковщине от удара российского дрона погибла медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Александра Мулькевич с позывным "Майк". Ее друзья опубликовали последнее обращение девушки, которое она оставила на случай, если с ней что-то случится.

В своем завещании девушка написала, что для воина наивысшее счастье — умереть в бою.

"Если дойдет до того, что это придется зачитать, то знайте: большего счастья нет для воина, чем умереть в бою. Все мы немного воины, кто-то на поле боя, кто-то борется с коррупцией, а кто-то восстанавливает справедливость в судах, наши люди воюют с неизлечимыми болезнями, а ученые с гравитацией. Такая мы воинственная нация", — написала девушка, добавив, что украинцы очень пылкие к свободе.

Она подчеркнула, что украинцы — свободные люди в своих мыслях, взглядах и действиях, и этого у нас никому не отнять.

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Александра Мулькевич отметила, что ей повезло родиться в самый лучший стране мира, и это страна, за которую честь умереть.

"А еще лучше за нее жить", — написала она.

Как сообщили "Госпитальеры", прощание с посестрой Майк состоится в субботу, 17 августа, в 11:00 в крематории на Байковом кладбище в Киеве.

Также они призвали почтить память человека, который погиб, спасая жизни других, купить цветы на улице у бабушки или дедушки. Александра при жизни опекала пожилых людей, поэтому, отметили "Госпитальеры", для девушки было бы важно не покупать цветы для прощания с ней в магазинах.

Напомним, 5 мая на Авдеевском направлении погиб госпитальер Сергей Казнадий. 45-летний одессит ушел добровольцем на фронт еще в первые дни российского вторжения.

29 мая на Харьковском направлении во время ротации погибла парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека".