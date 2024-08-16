За Україну краще жити: останнє звернення загиблої "госпітальєрки" Олександри Мулькевич

Друзі загиблої Олександри Мулькевич опублікували її посмертний лист. Прощання з медикинею відбудеться на Байковому кладовищі.

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У середу, 14 серпня, на Харківщині від удару російського дрона загинула медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Олександра Мулькевич з позивним "Майк". Її друзі опублікували останнє звернення дівчини, яке вона залишила на випадок, якщо з нею щось станеться.

У своєму заповіті дівчина написала, що для воїна найвище щастя – померти в бою.

"Якщо дійде до того, що це доведеться зачитати, то знайте: більшого щастя немає для воїна, ніж померти в бою. Всі ми трохи воїни, хтось на полі бою, хтось бореться з корупцією, а хтось відновлює справедливість в судах, наші люди воюють з невиліковними хворобами, а вчені з гравітацією. Така ми войовнича нація", — написала дівчина, додавши, що українці дуже палкі до свободи.

Вона наголосила, що українці — вільні люди у своїх думках, поглядах та діях, і цього в нас нікому не забрати.

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Олександра Мулькевич зазначила, що їй пощастило народитися в найкращий країні світу, і це країна, за яку честь померти.

"А ще краще за неї жити", — написала вона.

Як повідомили "Госпітальєри", прощання з посестрою Майк відбудеться у суботу, 17 серпня, об 11:00 у крематорії на Байковому кладовищі в Києві.

Також вони закликали вшанувати пам'ять людини, яка загинула, рятуючи життя інших, купити квіти на вулиці в бабусі чи дідуся. Олександра за життя опікувалася старенькими людьми, тому, наголосили "Госпітальєри", для дівчини було б важливо не купувати квіти для прощання з нею в магазинах.

Нагадаємо, 5 травня на Авдіївському напрямку загинув госпітальєр Сергій Казнадій. 45-річний одесит пішов добровольцем на фронт ще у перші дні російського вторгнення.

29 травня на Харківському напрямку під час ротації загинула парамедикиня Ірина Цибух з позивним "Чека".