Дівчина дістала несумісні із життям поранення 12 серпня поблизу населеного пункту Греківка на Луганщині. 2 вересня Юлії Бояновській мало виповнитися 20 років.

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У визвольних боях за Україну віддала своє життя 19-річна військовослужбовиця 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Юлія Бояновська. Про це повідомила заступниця міського голови міста Бібрськ Львівського району Львівської області Оксана Довгаль.

Уродженка села Кнісело служила за контрактом у в/ч А4638 на посаді старшого стрільця-оператора 1 штурмового відділення 3 штурмового взводу 1 штурмової роти 1 штурмового батальйону.

Як повідомляється, солдат Юлія Бояновська прийняла свій останній бій біля населеного пункту Греківка Сватівського району Луганської області 12 серпня 2024 року.

У неї залишилися мама, тато та 17-річний брат Олег.

Нагадаємо, на війні під час виконання бойового завдання загинув пілот із міста Мена Чернігівської області, 27-річний командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля. Трагедія сталася 12 серпня.

25 липня повідомлялося, що на війні загинув колишній міський голова Умані. Олександр Цебрій служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, він помер під час штурмових дій від важкого поранення.

10 червня під Вовчанськом Харківської області загинув командир добровольчого батальйону "ОУН" Микола Коханівський.