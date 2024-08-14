Девушка получила несовместимые с жизнью ранения 12 августа вблизи населенного пункта Грековка Луганской области. 2 сентября Юлии Бояновской должно было исполниться 20 лет.

Related video

В освободительных боях за Украину отдала свою жизнь 19-летняя военнослужащая 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Юлия Бояновская. Об этом сообщила заместитель городского головы города Бибрск Львовского района Львовской области Оксана Довгаль.

Уроженка села Книсело служила по контракту в в/ч А4638 в должности старшего стрелка-оператора 1 штурмового отделения 3 штурмового взвода 1 штурмовой роты 1 штурмового батальона.

Как сообщается, солдат Юлия Бояновская приняла свой последний бой возле населенного пункта Грековка Сватовского района Луганской области 12 августа 2024 года.

У нее остались мама, папа и 17-летний брат Олег.

Напомним, на войне во время выполнения боевого задания погиб пилот из города Мена Черниговской области, 27-летний командир авиационного звена капитан Александр Мигуля. Трагедия произошла 12 августа.

25 июля сообщалось, что на войне погиб бывший городской голова Умани. Александр Цебрий служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского. По словам городского головы Днепра Бориса Филатова, он умер во время штурмовых действий от тяжелого ранения.

10 июня под Волчанском Харьковской области погиб командир добровольческого батальона "ОУН" Николай Коханивский.