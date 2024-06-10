На війні загинув командир добровольчого батальйону "ОУН" Микола Коханівський

За словами Семена Семенченка, Коханівський загинув під Вовчанськом Харківської області. Він був хорошим другом і соратником, світлою людиною і християнином.

Related video

На фронті загинув командир добровольчого батальйону "ОУН" Микола Коханівський. Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на джерела в батальйоні ОУН.

Повідомляється, що Коханівський загинув "в окопі". Про дату його поховання поки не повідомляють.

Зазначимо, що про смерть командира батальйону ОУН також повідомив колишній народний депутат Олександр Доній у Facebook.

Крім того, про загибель військового написав його друг Семен Семенченко. За його словами, він загинув під Вовчанськом Харківської області.

"Це була світла людина, християнин. Надійний друг і соратник по боротьбі. Мені сказав сьогодні побратим — що поробиш — це ж війна. Але війна і йдуть кращі, і вже звикли на жаль. Але чомусь таке відчуття, що разом із ним пішла ще одна велика частина України", — написав він.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув мобілізований директор Чернігівського музею Віталій Крутий. Він писав, що після мобілізації він місяць проходив навчання в одному з навчальних центрів у Польщі, потім охороняв кордон із Білоруссю на Волині біля Шацьких озер. Звідти його направили в Харківську область. Мобілізували його тільки в грудні 2023 року.

Також 31 травня стало відомо, що в Україні загинув третій доброволець із Нідерландів. У МЗС країни підтвердили смерть бійця. Але родичі попросили не розголошувати інформацію про нього.