У боях під Донецьком: в Україні загинув третій доброволець із Нідерландів

В МЗС Нідерландів підтвердили смерть бійця. Але родичі попросили не розголошувати інформацію про нього.

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Ще один доброволець із Нідерландів загинув, борючись за Україну. В МЗС країни повідомили, що чоловік воював в Українському Іноземному легіоні. Про це пише NOS.

Нідерландський доброволець загинув 20 травня біля міста Часів Яр на півночі Донецької області. Повідомляється, що його тіло згодом було репатрійовано. Сім'я попросила МЗС і міністерство оборони не повідомляти жодних подробиць.

Інститут вивчення війни 24 травня повідомляв, що Росія підійшла до Часового Яру на відстань 1,5 км, але українці там міцно закріпилися. Українські бійці підтверджували, що атаки ЗС РФ почастішали і вони намагалися прорвати оборону.

Журналісти зазначають, що це третій доброволець із Нідерландів, який загинув в Україні. Раніше повідомлялося про загибель 55-річного Рона Фогеллара і 27-річного бійця, ім'я якого не називали. МЗС не знає, скільки громадян країни загалом вирушило воювати в Україну. У міністерстві заявляють, що складно отримати повну інформацію про кількість поранених і загиблих, оскільки добровольці часто виїжджають самостійно і не інформують уряд про свою подорож.

За словами почесного консула України в Нідерландах, на початку війни до війська записалися десятки добровольців із цієї країни і сотні з усього світу.

Законодавство Нідерландів дозволяє своїм громадянам вступати в армію іншої країни і брати участь у бойових діях, але поки що це не армія супротивника у війні, в якій беруть участь Нідерланди.

Нагадаємо, очільник польського МЗС Радослав Сікорський повідомив, що Польща планує тренувати підрозділ із громадян України, які зараз проживають на території цієї країни і підлягають призову в українську армію.