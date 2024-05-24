Використали кілька одиниць техніки: біля Часового Яру окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ

Після двох діб невдалих штурмів росіяни відновлюються та не намагаються проводити штурмові дії такої інтенсивності, які могли б призвести до прориву оборони, розповідають бійці ЗСУ.

Related video

Впродовж останніх двох днів в районі Часового Яру окупанти намагались прорвати оборону міста механізованими групами та десантом. Про це повідомляє ударна група "Чорний лебідь" в своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що в ніч проти 22 травня в районі Часового Яру російські окупанти здійснили спробу прориву на броні, використавши декілька одиниць техніки, зокрема, танк Т90.

"Десант 2-х БМП та екіпаж Т90 частково згоріли в техніці, решті зусиллями нашої групи при підтримці авіації не дали покинути поле бою живими. Зараз після двох діб невдалих штурмів росіяни відновлюються та не намагаються проводити штурмові дії такої інтенсивності, які могли б призвести до прориву оборони", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поблизу Часового Яру російські окупанти поповнюють свої підрозділи живою силою.

Нагадаємо, що на Харківщині Силам оборони знадобилося 10 хвилин, щоб ліквідувати елітний підрозділ ЗС РФ, який зайшов з тилу.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ поцілили будівлю з "кадирівцями". Внаслідок прильоту по одній із будівель, в якій ховалися російські окупанти, було ліквідовано десятки військовослужбовців ЗС РФ.