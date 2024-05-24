Использовали несколько единиц техники: возле Часового Яра оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ

После двух суток неудачных штурмов россияне восстанавливаются и не пытаются проводить штурмовые действия такой интенсивности, которые могли бы привести к прорыву обороны, рассказывают бойцы ВСУ.

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В течение последних двух дней в районе Часового Яра оккупанты пытались прорвать оборону города механизированными группами и десантом. Об этом сообщает ударная группа "Черный лебедь" в своем телеграмм-канале.

Отмечается, что в ночь на 22 мая в районе Часового Яра российские оккупанты предприняли попытку прорыва на броне, использовав несколько единиц техники, в частности, танк Т90.

"Десант 2-х БМП и экипаж Т90 частично сгорели в технике, остальным усилиями нашей группы при поддержке авиации не дали покинуть поле боя живыми. Сейчас после двух суток неудачных штурмов россияне восстанавливаются и не пытаются проводить штурмовые действия такой интенсивности, которые могли бы привести к прорыву обороны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вблизи Часового Яра российские оккупанты пополняют свои подразделения живой силой.

Напомним, что на Харьковщине Силам обороны понадобилось 10 минут, чтобы ликвидировать элитное подразделение ВС РФ, которое зашло с тыла.

Ранее сообщалось, что ВСУ попали в здание с "кадыровцами". Вследствие прилета по одному из зданий, в котором прятались российские оккупанты, были ликвидированы десятки военнослужащих ВС РФ.