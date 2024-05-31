В боях под Донецком: в Украине погиб третий доброволец из Нидерландов

В МИД Нидерландов подтвердили смерть бойца. Но родственники попросили не разглашать информацию о нем.

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Еще один доброволец из Нидерландов погиб, сражаясь за Украину. В МИД страны сообщили, что мужчина воевал в Украинском Иностранном легионе. Об этом пишет NOS.

Нидерландский доброволец погиб 20 мая возле города Часов Яр на севере Донецкой области. Сообщается, что его тело впоследствии было репатриировано. Семья попросила МИД и министерство обороны не сообщать никаких подробностей.

Институт изучения войны 24 мая сообщал, что Россия подошла к Часову Яру на расстояние 1,5 км, но украинцы там прочно закрепились. Украинские бойцы подтверждали, что атаки ВС РФ участились и они пытались прорвать оборону.

Журналисты отмечают, что это третий доброволец из Нидерландов, погибший в Украине. Ранее сообщалось о гибели 55-летнего Рона Фогеллара и 27-летнего бойца, имя которого не называли. МИД не знает, сколько граждан страны всего отправилось воевать в Украину. В министерстве заявляют, что сложно получить полную информацию о количестве раненых и погибших, поскольку добровольцы часто уезжают самостоятельно и не информируют правительство о своем путешествии.

По словам почетного консула Украины в Нидерландах, в начале войны в армию записались десятки добровольцев из этой страны и сотни со всего мира.

Законодательство Нидерландов позволяет своим гражданам вступать в армию другой страны и участвовать в боевых действиях, но пока это не армия противника в войне, в которой участвуют Нидерланды.

Напомним, глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что Польша планирует тренировать подразделение из граждан Украины, которые сейчас проживают на территории этой страны и подлежат призыву в украинскую армию.