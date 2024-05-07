"Невероятная душа и доброе сердце": на фронте погиб госпитальер Сергей Казнадий "Гера" (фото)

45-летний одессит ушел добровольцем в первые дни российского вторжения в 2022 году. Он управлял бронированной эвакуационной машиной и погиб во время выполнения боевого задания.

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Госпитальер Сергей Казнадий, боец Украинской добровольческой армии, погиб в Донецкой области. Мужчина проживал в Одесской области, присоединился к подразделению эвакуации раненых и попал под удар ВС РФ. О смерти добровольца с позывным "Гера" рассказали на странице Facebook медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры".

В заметке указывается, что Сергей Казнадий погиб 5 мая 2024 года. Место смерти — Авдеевское направление в Донецкой области. Мужчина был "с невероятной душой и добрым сердцем", написали побратимы. На добровольца всегда мог положиться экипаж эвакуационной машины и они испытывают боль от потери бойца.

"Смелый духом, Гера всегда был опорой для своего экипажа. Это неописуемая боль для всего батальона", — говорится в заметке.

Когда состоится прощание с Казнадием, сообщат позже, указано в тексте со словами скорби.

Погиб госпитальер — слова скорби из-за смерти Казнадия Фото: Скриншот

Некоторые детали добавила военная из "Госпитальеров", пишущая в соцсети X (Twitter) под ником "МТЗ Раґнарка". Женщина сообщила, что Казнадий пошел на войну в первые дни вторжения РФ в 2022 году и погиб во время выполнения боевого задания.

"Тихий, смелый, сильный и волевой человек, он присоединился к нашим рядам в 2022 году. Он успел оказать помощь десяткам, если не сотням раненых", — отметила автор.

Боец Сил обороны Сергей Казнадий погиб за две недели до 45-летия, которое должен был праздновать 20 мая. На странице Facebook мужчины указано, что он проживал в Одесской области: в городах Кодыма и Балта. Среди опубликованных фотографий можно увидеть госпитальера рядом с побратимами. Кроме того, указывается, что мужчина был водителем и имел двоих детей.

Погиб госпитальер — Казначей с побратимами Фото: Facebook Погиб госпитальер — Казначей возле автомобиля Фото: Facebook

В Telegram-канале подразделения написали, что мужчина был добровольцем, который не получал зарплату за свою работу. Также есть фотография с Сергеем, который держит награду — медаль.

Отметим, в марте 2024 года стало известно о состоянии здоровья солиста группы "ТНМК" Олега Михайлюты "Фагота". Мужчина объяснил, что не ранен, но заболел катаральной ангиной.

Напоминаем, 7 мая в СМИ рассказали о смерти основателя проекта "Восток Запад — едины" Эдуарда Хатмуллина, который погиб во время эвакуации собратьев с поля боя. 6 мая тренер сборной Украины по тяжелой атлетике сообщил о гибели чемпиона Европы Александра Пелешенко.