До войны работал видеооператором: в Донецкой области погиб военнослужащий Юрий Силюк

В Институте Массовой Информации заявили, что Юрий Силюк стал 79 "медийщиком", погибшим в результате российской агрессии против Украины.

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26 апреля 2024 года в боях на Донбассе погиб военнослужащий Юрий Силюк, который до войны работал видеооператором на Волынском телевидении и Hromadske.Volyn, также сотрудничал со всеукраинскими телеканалами. Об этом сообщил Институт Массовой Информации.

"В Донецкой области 26 апреля во время боевого задания погиб военнослужащий и видеооператор Юрий Силюк", — сказано в сообщении.

Согласно данным Института, Юрий Силюк стал 79 "медийщиком", погибшим в результате российской агрессии против Украины.

Мэр Луцка Игорь Полищук заявил, что Силюк Юрий Юрьевич родился 01.06.1974 года. Он был призван на военную службу в состав воинской части на должность номер обслуги.

"Солдат Силюк Юрий Юрьевич погиб 26.04.2024 во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины в районе населенного пункта Архангельское Покровского района Донецкой области", — написал он.

Знакомый погибшего воина Александр Лесной сообщил в Facebook, что Юрий Силюк погиб, вывозя товарищей, "не на броне, а в гражданском джипе-пикапе".

Ранее сообщалось, что на фронте погиб известный футболист Евгений Слободяник. Спортсмен из Уманщины Евгений Слободяник воевал еще в АТО, а после возвращения стал одним из лидеров команды ветеранов. У мужчины остались жена и сын.