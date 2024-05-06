В ожесточенных боях погиб соучредитель "Восток и Запад Едины" Эдуард Хатмуллин (фото)

Волонтер погиб, пытаясь спасти раненых. На Майдане Независимости 6 мая состоится прощание с мужчиной, рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

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На фронте погиб соучредитель общественного объединения "Восток и Запад Едины", волонтер и воин Эдуард Хатмуллин. Об этом сообщил городской голова Шумской территориальной общины Тернопольской области Вадим Боярский в своем Facebook.

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели на поле боя большого патриота Украины, одного из основателей ОО "Восток и Запад Едины", волонтера и мужественного воина Эдуарда Хатмуллина, 1970 года рождения", — сказал Вадим Боярский.

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Хатмуллин родился в Константиновке Донецкой области, с 2014 года он стал одним из основателей волонтерской организации. После начала полномасштабного вторжения его семья переехала в Шумск Тернопольской области. В частности, они ежедневно помогают волонтерам.

В 2022 году Эдуард Хатмуллин стал на защиту Родины, мечтал освободить землю от врага и отстроить родные города. Однако он погиб 30 апреля 2024 года в жестких боях.

"А мама будет встречать своего сына на щите... Вечная память и слава Герою! Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам погибшего Воина..." — добавил мэр города.

Погибший Эдуард Хатмуллин Фото: Facebook

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Хатмуллин погиб, пытаясь спасти раненых.

"Прощание сегодня, 6 мая, в понедельник. Майдан Независимости в 15.00 под стелой. Приходите попрощаться и отдать последний долг Эду — он этого заслуживает", — сказал Андрей Цаплиенко.

Погибший Эдуард Хатмуллин Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Напомним, 30 апреля на фронте погиб украинский актер Евгений Шумилов. Мужчина погиб, пытаясь спасти своего собрата, который получил ранение.

26 апреля на Донбассе погиб военный Юрий Силюк, который работал видеооператором на Волынском телевидении и Hromadske.Volyn до начала полномасштабного вторжения. Он стал 79 медийщиком, который погиб из-за агрессии РФ.