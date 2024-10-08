Музыкант в Киеве оскорбил павших украинских бойцов. Ему грозит до 5 лет, отметили в полиции.

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В Киеве работники полиции во время мониторинга социальных сетей обнаружили запись, на которой мужчина, используя ненормативную лексику на Крещатике очень негативно высказывался в сторону украинского общества и унижал защитников, которые погибли, защищая украинский народ от российского агрессора. Об этом сообщают в отделе коммуникации столичной полиции.

В результате проведенных оперативных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его вблизи места жительства. Им оказался 45-летний уроженец Харькова, который живет в Киеве.

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Сейчас начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины — оправдание или признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

На видео, которое Фокус не публикует по этическим соображениям, мужчина очень пренебрежительно, преимущественно, с использованием ругательств, высказывался о погибших украинских защитниках. Также он выражал недовольство, что посреди столицы устроили кладбище, имея в виду Аллею Героев на Майдане Независимости.

Не по душе ему пришлась и реклама подразделений "Азова" и "Кракена" на фасадах домов. Их бойцов автор роликов назвал "неонацистами".

Позже в сети мужчина попросил прощения у всех, кого мог обидеть, отмечая, что это якобы было его "личное общение". Он даже встал на колени. Кроме того, он рассказал, что ему массово начали поступать угрозы в огромном количестве. Также мужчина пытался оправдаться "благородной деятельностью", которая заключается в обучении детей музыке и концертами в детских домах. Кроме того, мужчина сам назвал свою фамилию — Виценко.

Напомним, утром 7 октября ВС РФ запустили по Киеву ракету "Кинжал". В соцсетях после атаки появилось видео, на котором девушка радуется ракетному обстрелу столицы.

Также мы писали, что в Буковеле мужчина нахамил военному на реабилитации. Украинец в халате начал обзывать военного и спрашивать, что он делает на курорте и отправил его обратно ехать в Бахмут.