"‎Езжай в свой Бахмут": в Буковеле отдыхающий нахамил военному на реабилитации (видео)

Мужчина в халате и с пластиковым стаканом в руке обзывает военного и спрашивает, почему он "тут отсиживается". Автор видео говорит, что приехавший не первый раз оскорблял ВСУ.

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На горнолыжном курорте в Буковеле Ивано-Франковской области отдыхающий мужчина устроил конфликт с военным медиком, который приехал туда на реабилитацию. Видео инцидента медик опубликовал в TikTok 2 апреля.

Мужчина, одетый в халат и с пластиковым стаканом пива в руке, сначала обзывает военного "лош***й". Далее он говорит, что на курорт "поприезжали провокаторы и начинают тут умничать".

Отдыхающий задает вопрос, откуда приехал военный и получает ответ — из Бахмута.

"Ну и езжай туда в свой Бахмут, чего ты тут сидишь, отсиживаешься?" — спрашивает он у медика.

Украинский военный в другом виден пояснил ситуацию — он приехал в Буковель пройти психологическую и посттравматическую реабилитацию. Военнослужащим предоставляет такую услугу государство, подчеркнул он.

Медик отметил, что отдыхающий не первый раз оскорбляет Вооруженные силы Украины, называя их "скотиной".

"Сегодня ВСУ называл не очень добрыми словами. Он сказал, какая разница, ты чмо. Езжай в свой Бахмут", — добавил автор видео.

Пользователи соцсетей осудили поведение мужчины и предложили отправить его из отеля на передовую.

Отдыхающего предложили отправить из отеля на передовую

Однако причина конфликта и почему отдыхающий так отреагировал пока неизвестна.

Напомним, что 2 апреля основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о "юридическом" контроле россиян над Бахмутом. ВСУ, по его оценкам, контролируют лишь западные кварталы города.

Украинское командование опровергает заявления Пригожина. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Пригожин выдумал "пабеду", которой на самом деле нет.

Ситуация в Бахмуте напряженная, но благодаря слаженным действиям ВСУ противник не может продвинуться, заявил 3 апреля спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.