"Їдь у свій Бахмут": у Буковелі відпочиваючий нахамив воєнному на реабілітації (відео)

Чоловік у халаті та з пластиковим стаканом в руці обзиває військового і питає, чому він "тут відсиджується". Автор відео каже, що той, хто приїхав не вперше ображав ЗСУ.

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На гірськолижному курорті в Буковелі Івано-Франківської області відпочиваючий влаштував конфлікт з воєнним медиком, який приїхав туди на реабілітацію. Відео інциденту медик опублікував у TikTok 2 квітня.

Чоловік у халаті та з пластиковим стаканом пива в руці, спочатку обзиває воєнного "лош**ра". Далі він каже, що на курорт "приїжджали провокатори та починають тут показувати розум".

Відпочивальник запитує, звідки приїхав воєнний і отримує відповідь — із Бахмута.

"Ну і їдь туди у свій Бахмут, чого ти тут сидиш, відсиджуєшся?" — запитує він у медика.

Український воєнний в іншому видно пояснив ситуацію — він приїхав до Буковеля пройти психологічну та посттравматичну реабілітацію. Воєннослужбовцям надає таку послугу держава, наголосив він.

Медик зазначив, що відпочивальник не вперше ображає Збройні сили України, називаючи їх "скотиною".

"Сьогодні ЗСУ називали не дуже добрими словами. Він сказав, яка різниця, ти чмо. Їдь у свій Бахмут", — додав автор відео.

Користувачі соцмереж засудили поведінку чоловіка та запропонували відправити його з готелю на передову.

Відпочиваючого запропонували відправити з готелю на передову

Однак причина конфлікту і чому відпочивальник так відреагував наразі невідома.

Нагадаємо, що 2 квітня засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розповів про "юридичний" контроль росіян над Бахмутом. ЗСУ, за його оцінками, контролюють лише західні квартали міста.

Українське командування заперечує заяви Пригожина. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Пригожин вигадав "перемогу", якої насправді немає.

Ситуація в Бахмуті напружена, але завдяки злагодженим діям ЗСУ противник не може просунутися, заявив 3 квітня речник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий.