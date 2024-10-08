Музикант у Києві образив полеглих українських бійців. Йому загрожує до 5 років, зазначили у поліції.

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У Києві працівники поліції під час моніторингу соціальних мереж виявили запис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику на Хрещатику дуже негативно висловлювався в бік українського суспільства та принижував захисників, які загинули, захищаючи український народ від російського агресора. Про це повідомляють у відділі комунікації столичної поліції.

У результаті проведених оперативних заходів правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його поблизу місця проживання. Ним виявився 45-річний уродженець Харкова, який мешкає у Києві.

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Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, тривають невідкладні слідчі дії. Чоловіку загрожує позбавлення волі строком до п’яти років.

На відео, яке Фокус не оприлюднює з етичних міркувань, чоловік дуже зневажливо, переважно, з використанням лайки, висловлювався про загиблих українських захисників. Також він висловлював невдоволення, що посеред столиці влаштували кладовище, маючи на увазі Алею Героїв на Майдані Незалежності.

Не до душі йому прийшлася й реклама підрозділів "Азову" та "Кракена" на фасадах будинків. Їх бійців автор роликів назвав "неонацистами".

Пізніше у мережі чоловік попросив вибачення у всіх, кого міг образити, зазначаючи, що це нібито було його "особисте спілкування". Він навіть встав на коліна. Окрім того, він розповів, що йому масово почали надходити погрози у величезній кількості. Також чоловік намагався виправдатися "благородною діяльністю", яка полягає у навчанні дітей музиці та концертами у дитячих будинках. Окрім того, чоловік сам назвав власне прізвище – Віценко.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ЗС РФ запустили по Києву ракету "Кинджал". У соцмережах після атаки з’явилось відео, на якому дівчина радіє ракетному обстрілу столиці.

Також ми писали, що у Буковелі чоловiк нахамив військовому на реабілітації. Українець у халаті почав обзивати військового та питати, що він робить на курорті і відправив його назад їхати до Бахмута.