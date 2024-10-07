"Як щури побігли": у Києві затримали прихильницю ПВК "Вагнер", яка раділа обстрілу (відео)
Дівчина записала відео на вокзалі, в якому висміяла українців та підтримала ЗС РФ. З’ясувалося, що ще у 2023 році вона записувала відео з захопленої Макіївки та гордо заявляла про проживання в "ДНР".
Зранку 7 жовтня ЗС РФ запустили по Києву ракету "Кинджал", у місті відпрацювала ППО. У соцмережах після атаки з’явилось відео, на якому дівчина радіє ракетному обстрілу столиці.
"Я зараз перебуваю на вокзалі. Тут, коротше, росіяни дають відсіч українцям, ***шать сильно. І всі, дивіться, як щури побігли", — каже на кадрах незнайомка.
Перед тим, як попрощатись, вона спародіювала скарги "щирих українців", що вони перебувають "під бомбами".
Згодом у соцмережах передали, що дівчину затримали у закладі "Пузата Хата" поблизу київського вокзалу.
У Головному управлінні Нацполіції в Києві підтвердили факт затримання дівчини, яка "вихваляла російського агресора на столичному вокзалі".
Правоохоронці зазначили, що виявили у мережі відео, на якому вона зверхньо висловилась про українців, які прямували в укриття через оголошену тривогу, та підтримувала РФ. Поліціянти разом з СБУ встановили її особу.
"Порушницею виявилась уродженка Донеччини 2001 року народження, яка останнім часом проживала у столиці. Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою, вирішується питання щодо правової кваліфікації дій зловмисниці", — додала пресслужба ГУНП.
Користувачі мережі знайшли профіль затриманої у соцмережах. Зазначається, що вона записувала відео з тимчасово окупованої Макіївки.
У своєму акаунті дівчина зазначила, що їй 22 роки й вона "з ДНР". Контент та оформлення профілю свідчать про те, що вона підтримувала російську окупацію та ПВК "Вагнер". Останнє відео було опубліковане ще у 2023 році.
Нагадаємо, зранку 7 жовтня ЗС РФ запустили по Україні кілька ракет типу "Кинджал". Цілями ударів були Київ та Старокостянтинів, у столиці та Хмельницькій області гриміли вибухи.
Вночі на 7 жовтня ворог також запускав "Шахеди". Загалом в результаті масованої атаки сили ППО знищили два "Кинджали" та 32 БПЛА. У Харківській та Хмельницькій областях зафіксували влучання.