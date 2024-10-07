"Как крысы побежали": в Киеве задержали поклонницу ЧВК "Вагнер", радовавшуюся обстрелу (видео)

Девушка записала видео на вокзале, в котором высмеяла украинцев и поддержала ВС РФ. Выяснилось, что еще в 2023 году она записывала видео из захваченной Макеевки и гордо заявляла о проживании в "ДНР".

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Утром 7 октября ВС РФ запустили по Киеву ракету "Кинжал", в городе отработала ПВО. В соцсетях после атаки появилось видео, на котором девушка радуется ракетному обстрелу столицы.

"Я сейчас нахожусь на вокзале. Тут, короче, русские дают отпор украинцам, ***шат сильно. И все, смотрите, как крысы побежали", — говорит на кадрах незнакомка.

Перед тем, как попрощаться, она спародировала жалобы "искренних украинцев", что они находятся "под бомбами".

Впоследствии в соцсетях передали, что девушку задержали в заведении "Пузата Хата" вблизи киевского вокзала.

В Главном управлении Нацполиции в Киеве подтвердили факт задержания девушки, которая "восхваляла российского агрессора на столичном вокзале".

Правоохранители отметили, что обнаружили в сети видео, на котором она пренебрежительно высказалась об украинцах, направлявшихся в укрытия из-за объявленной тревоги, и поддерживала РФ. Полицейские вместе с СБУ установили ее личность.

"Нарушительницей оказалась уроженка Донецкой области, 2001 года рождения, которая в последнее время жила в столице. Сейчас правоохранители общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленницы", — добавила пресс-служба ГУНП.

Фото с задержания девушки в Киеве Фото: Полиция Киева

Пользователи сети нашли профиль задержанной в соцсетях. Отмечается, что она записывала видео с временно оккупированной Макеевки.

В своем аккаунте девушка указала, что ей 22 года и она "из ДНР". Контент и оформление профиля свидетельствуют о том, что она поддерживала российскую оккупацию и ЧВК "Вагнер". Последнее видео было опубликовано еще в 2023 году.

Профиль девушки в соцсетях Фото: Скриншот Кадр из видео, опубликованного в профиле Фото: Скрин видео

Напомним, утром 7 ВС РФ запустили по Украине несколько ракет типа "Кинжал". Целями ударов были Киев и Староконстантинов, в столице и Хмельницкой области гремели взрывы.

Ночью на 7 октября враг также запускал "Шахеды". Всего в результате массированной атаки силы ПВО уничтожили два "Кинжала" и 32 БПЛА. В Харьковской и Хмельницкой областях зафиксировали попадания.