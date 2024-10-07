Удар "Кинжалом" по Киеву: обломки ракеты упали в трех районах, детали

По информации мэра Виталия Кличко, в одном из частных гаражей в результате падения обломков возник пожар. В КГВА уточняют, что из-за ракетного удара ВС РФ также пострадал многоэтажный жилой дом.

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Во время утренней атаки на Киев в столице сработала ПВО. Обломки аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" были найдены сразу в нескольких районах города, сообщил мэр города Виталий Кличко.

По информации главы города, обломки ракет упали:

в Соломенском районе — в нескольких местах на открытое пространство;

в Шевченковском — вблизи пешеходного перехода;

в Голосеевском один обломок пробил крышу служебного микроавтобуса, другой упал на тротуар.

Кроме того, в одном из частных гаражей Соломенского района возник пожар. Сейчас он ликвидирован. Пострадавших нет.

"Обломки ракет обнаружили возле подъезда одного из многоквартирных домов, а также — во дворе частного дома. В том же Соломенском районе обломки ракеты упали возле супермаркета", — рассказал Виталий Кличко.

В КГВА добавили, что в Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома. Кроме того, один из обломков упал на территорию школы, остальные — преимущественно на открытую территорию. По предварительной информации пострадавших нет.

Напомним, утром 7 октября ВС РФ запустили ракеты по Украине, в столице прогремели взрывы. Руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко отметил, что были зафиксированы пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. По информации мэра столицы Виталия Кличко, в городе работала ПВО.

Напомним, что в ночь на 7 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали столицу беспилотными летательными аппаратами "Шахед". Вблизи Киева было обнаружено около 15 дронов.