ВС РФ запустили по Украине "Кинжалы": где гремели взрывы и что известно о последствиях атаки

Данные мониторинговых каналов и сообщения Воздушных сил свидетельствуют о том, что враг в целом запустил три ракеты. Две из них были нацелены на Хмельницкую область, еще одна — на столицу.

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Утром 7 октября ВС РФ запустили ракеты по Украине, в столице прогремели взрывы. Фокус собрал информацию о вражеском обстреле.

В 8:28 в Украине объявили ракетную опасность из-за взлета МиГ-31К. Уже через минуту украинцев предупредили о скоростной цели на Староконстантинов. В 8:30 в Воздушных силах заявили, что еще одна цель летит курсом на Киев. Еще через две минуты появилось сообщение о запуске "Кинжала" в направлении Староконстантинова.

Взрывы в Киеве

Корреспонденты Фокуса сообщили, что в Киеве прогремели взрывы.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в городе работает ПВО.

"Находитесь в укрытиях! Ракетная опасность продолжается", — подчеркнул он.

Руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко отметил, что были зафиксированы пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К.

"В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", — добавил Попко.

В мониторинговом Telegram-канале Tracking сообщили, что, предварительно, оккупанты запустили три ракеты типа "Кинжал" по Староконстантинову в Хмельницкой области и Киеву. Пуски были осуществлены из района Тульской области РФ.

В другом источнике monitor объяснили, что сначала киевляне слышали звуки прохождения ракет мимо, а уже потом работу сил ПВО.

В двух районах упали обломки

В КГВА проинформировали, что в Соломенском районе Киева зафиксировали падение обломков. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Также обломки упали в Голосеевском районе города. Предварительно, также без разрушений и жертв.

Взрывы в Хмельницкой области

В 8:33 в соцсетях сообщили, что в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Напомним, ночью на 7 октября ВС РФ атаковали Киев "Шахедами". В КГВА сообщали об обнаружении примерно 15 дронов-камикадзе, все их обезвредили силы ПВО. Киевляне слышали работу ПВО.

Ночью на 6 октября враг запускал беспилотники по Одессе и области. Местный фермер нашел в поле целый "Шахед".