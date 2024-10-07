ВС РФ запустили по Украине "Кинжалы": где гремели взрывы и что известно о последствиях атаки
Данные мониторинговых каналов и сообщения Воздушных сил свидетельствуют о том, что враг в целом запустил три ракеты. Две из них были нацелены на Хмельницкую область, еще одна — на столицу.
Утром 7 октября ВС РФ запустили ракеты по Украине, в столице прогремели взрывы. Фокус собрал информацию о вражеском обстреле.
В 8:28 в Украине объявили ракетную опасность из-за взлета МиГ-31К. Уже через минуту украинцев предупредили о скоростной цели на Староконстантинов. В 8:30 в Воздушных силах заявили, что еще одна цель летит курсом на Киев. Еще через две минуты появилось сообщение о запуске "Кинжала" в направлении Староконстантинова.
Взрывы в Киеве
Корреспонденты Фокуса сообщили, что в Киеве прогремели взрывы.
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в городе работает ПВО.
"Находитесь в укрытиях! Ракетная опасность продолжается", — подчеркнул он.
Руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко отметил, что были зафиксированы пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К.
"В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", — добавил Попко.
В мониторинговом Telegram-канале Tracking сообщили, что, предварительно, оккупанты запустили три ракеты типа "Кинжал" по Староконстантинову в Хмельницкой области и Киеву. Пуски были осуществлены из района Тульской области РФ.
В другом источнике monitor объяснили, что сначала киевляне слышали звуки прохождения ракет мимо, а уже потом работу сил ПВО.
В двух районах упали обломки
В КГВА проинформировали, что в Соломенском районе Киева зафиксировали падение обломков. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
Также обломки упали в Голосеевском районе города. Предварительно, также без разрушений и жертв.
Взрывы в Хмельницкой области
В 8:33 в соцсетях сообщили, что в Хмельницкой области прогремели взрывы.
Напомним, ночью на 7 октября ВС РФ атаковали Киев "Шахедами". В КГВА сообщали об обнаружении примерно 15 дронов-камикадзе, все их обезвредили силы ПВО. Киевляне слышали работу ПВО.
Ночью на 6 октября враг запускал беспилотники по Одессе и области. Местный фермер нашел в поле целый "Шахед".