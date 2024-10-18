В Україну повернули тіла 501 полеглого захисника, — Координаційний штаб

Українські бійці загинули на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках. Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для поховання.

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Україні вдалося репатріювати 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Також повернули тіла 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 7 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку. Вдалося повернути 1 тіло з моргу на території Росії.

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Зазначається, що тіла полеглих захисників повернули завдяки взаємодії співробітників КШППВ з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом омбудсмана, секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України й Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Фокус писав, що 14 серпня на Харківщині загинула медик Олександра Мулькевич – машину медичного батальйону "Госпітальєри" дронами атакували російські військові.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який принижував загиблих військовослужбовців. Він висловлював невдоволення, що посеред столиці влаштували кладовище, маючи на увазі Алею Героїв на Майдані Незалежності.