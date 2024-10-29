На войне с РФ погиб 24-летний чемпион Европы по академической гребле (фото)

С первого дня вторжения Даниил воевал на самых горячих направлениях фронта, служил в полку "Азов". Награжден нагрудными знаками Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест" и "За сохранение жизни".

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В боях против российских оккупантов 28 октября 2024 года под поселком Нью-Йорк в Донецкой области погиб 24-летний гребец из Николаева, член национальной сборной Украины по академической гребле Даниил Егоров. Об этом сообщили в Николаевском отделении Национального олимпийского комитета Украины.

Отмечается, что Даниил Егоров был членом национальной сборной команды Украины по академической гребле 2016-2024 годов. Он начал заниматься греблей в Запорожской области, а впоследствии представлял Николаевскую область.

Даниил Егоров

Учился парень в Николаевском ВУФК и Национальном университете кораблестроения им. адмирала Макарова.

Даниил был бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров 2017 года, серебряным призером чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет 2019 года.

Даниил Егоров

Погиб Даниил Егоров 28 октября под поселком Нью-Йорк в Донецкой области.

С первого дня вторжения он воевал на самых горячих направлениях фронта, служил в полку "Азов".

Награжден почетными нагрудными знаками Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Золотой крест" и "За сохранение жизни".

Напомним, что 18 октября сообщалось, что под Торецком погиб двукратный чемпион мира по скалолазанию Максим Петренко. Украина потеряла на фронте единственного гражданина, который получил медаль на взрослых чемпионатах мира по скалолазанию в дисциплине лазания на сложность. Ему было 46 лет.