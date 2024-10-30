Йому назавжди залишиться 30: На фронті загинув письменник Юрій Канюк (фото)

У Міністерстві культури заявили, що в мирний час Юрій жив у Львові, викладав історію і займався письменницькою діяльністю.

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На фронті загинув письменник, історик, теолог і військовослужбовець Юрій Канюк. Про це повідомили в Міністерстві культури у Facebook.

У відомстві заявили, що Юрій загинув 21 жовтня під час виконання бойового завдання на Торецькому напрямку. На момент загибелі йому було 30 років.

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У Міністерстві заявили, що в мирний час Юрій жив у Львові, викладав історію і займався письменницькою діяльністю. У 2018 році вийшла його книга "Лист із зоряної порожнечі". Він продовжував писати навіть на передовій, у перервах між боями.

"Нове розстріляне відродження. Скільки історій їм ще не розказано, скільки ще книжок не написано? Світла і вічна пам'ять Герою", — сповістили про загибель Юрія у спільноті "Про книжки. Що почитати?

Раніше Фокус писав, що на війні з РФ загинув 24-річний чемпіон Європи з академічного веслування. З першого дня вторгнення Данило воював на найгарячіших напрямках фронту, служив у полку "Азов". Нагороджений нагрудними знаками Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест" і "За збереження життя".

Також повідомлялося, що британський ветеран, який навчав солдатів ЗСУ, загинув за загадкових обставин. Капрал брав участь у навчаннях у горах Уельсу, під час яких солдати тренувалися вночі з бойовими патронами.