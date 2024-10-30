Ему навсегда останется 30: На фронте погиб писатель Юрий Канюк (фото)

В Министерстве культуры заявили, что в мирное время Юрий жил во Львове, преподавал историю и занимался писательской деятельностью.

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На фронте погиб писатель, историк, теолог и военнослужащий Юрий Канюк. Об этом сообщили в Министерстве культуры в Facebook.

В ведомстве заявили, что Юрий погиб 21 октября во время выполнения боевого задания на Торецком направлении. На момент гибели ему было 30 лет.

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В Министерстве заявили, что в мирное время Юрий жил во Львове, преподавал историю и занимался писательской деятельностью. В 2018 году вышла его книга "Письмо из звездной пустоты". Он продолжал писать даже на передовой, в перерывах между боями.

"Новое расстрелянное возрождение. Сколько историй им еще не рассказано, сколько еще книг не написано? Светлая и вечная память Герою", — известили гибель Юрия в сообществе "О книгах. Что почитать?

Ранее Фокус писал, что на войне с РФ погиб 24-летний чемпион Европы по академической гребле. С первого дня вторжения Даниил воевал на самых горячих направлениях фронта, служил в полку "Азов". Награжден нагрудными знаками Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест" и "За сохранение жизни".

Также сообщалось, что британский ветеран, который обучал солдат ВСУ, погиб при загадочных обстоятельствах. Капрал участвовал в учениях в горах Уэльса, во время которых солдаты тренировались ночью с боевыми патронами.