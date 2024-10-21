Британский ветеран, который обучал солдат ВСУ, погиб при загадочных обстоятельствах

Капрал участвовал в учениях в горах Уэльса, во время которых солдаты тренировались ночью с боевыми патронами.

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В Великобритании полиция расследует гибель военнослужащего на учениях. Об этом пишет издание Gloucestershirelive.

Капрал Кристофер "Гилли" Гилл из 4-го батальона полка рейнджеров погиб во время "неоперативного инцидента" вблизи Брекона, Уэльс, в среду, 16 октября.

Сообщается, что за 13 лет службы спецназовец участвовал в подготовке бойцов в Афганистане, а также украинских военных в Великобритании. Полиция Дайфед-Повиса расследует его смерть вместе с исполнительной службой здравоохранения и безопасности.

Капрал Кристофер "Гилли" Гилл

В прошлую среду вечером капрал участвовал в учениях в горах Уэльса. Солдаты тренировались ночью с боевыми патронами.

Точная причина гибели ветерана не называется. Как предполагают СМИ, вероятно, он погиб от дружественного огня.

Известно, что Гилл добровольно вызвался готовить украинских солдат. Всего с 2022 года в Великобритании обучили более 45 000 бойцов ВСУ. Британские власти не уточняют, участвовали ли они в тех учениях в Уэльсе.

Напомним, что на войне в Украине погиб бывший артист балета Клайпедского государственного музыкального театра в Литве Артем Колбасинский. 22-летний парень после начала полномасштабного вторжения покинул работу, вернулся в Украину и вступил в Силы обороны