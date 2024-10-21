Британський ветеран, який навчав солдатів ЗСУ, загинув за загадкових обставин

Капрал брав участь у навчаннях у горах Уельсу, під час яких солдати тренувалися вночі з бойовими патронами.

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У Великій Британії поліція розслідує загибель військовослужбовця на навчаннях. Про це пише видання Gloucestershirelive.

Капрал Крістофер "Гіллі" Гілл з 4-го батальйону полку рейнджерів загинув під час "неоперативного інциденту" поблизу Брекона, Уельс, у середу, 16 жовтня.

Повідомляється, що за 13 років служби спецпризначенець брав участь у підготовці бійців в Афганістані, а також українських військових у Великій Британії. Поліція Дайфед-Повіса розслідує його смерть разом із виконавчою службою охорони здоров'я та безпеки.

Капрал Крістофер "Гіллі" Гілл

Минулої середи ввечері капрал брав участь у навчаннях у горах Уельсу. Солдати тренувалися вночі з бойовими патронами.

Точна причина загибелі ветерана не називається. Як припускають ЗМІ, ймовірно, він загинув від дружнього вогню.

Відомо, що Гілл добровільно зголосився готувати українських солдатів. Усього з 2022 року у Великій Британії навчили понад 45 000 бійців ЗСУ. Британська влада не уточнює, чи брали вони участь у тих навчаннях в Уельсі.

Нагадаємо, що на війні в Україні загинув колишній артист балету Клайпедського державного музичного театру в Литві Артем Колбасинський. 22-річний хлопець після початку повномасштабного вторгнення покинув роботу, повернувся в Україну і вступив до Сил оборони.