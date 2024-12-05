Виконував бойове завдання: на фронті загинув музикант Юрій Мелофон (фото)

Юрій Мелофон понад 10 років писав музику та створював ремікси на пісні українських виконавців, наприклад, для гурту "Скрябін". Музикант жив в Одесі, мав сина та дружину, був волонтером і загинув на війні з РФ.

На фронті під час виконання бойового завдання загинув музикант Юрій Мелофон (Melloffon, MLFN), який долучився до ЗСУ через повномасштабне вторгнення РФ. До армії музикант займався волонтерством, допомагав жителям Миколаєва — привозив воду, коли ЗС РФ знищили водогін. У доробку Юрія — співпраця з Latexfauna, "Скрябін" та іншими. Про загибель музиканта розповіла співачка Лавіка у дописі в Instagram.

Лавіка повідомила, що Юрій поліг на фронті 2 грудня, виконуючи бойове завдання. На якій саме ділянці фронту відбулася трагічна подія, не зазначено. Співачка написала, що співпрацювала з музикантом, починаючи з 2012 року: разом вони писали ремікси на її пісні. Під час війни продовжили контактувати, особливо тоді, коли Лавіка втратила брата: Мелофон допомагав збирати голоси для отримання звання Героя України, підтримував співачку, яка тужила за близькою людиною. До допису прикріплено низку скринів листування і видно слова, з якими Юрій звертався до подруги.

Юрій Мелофон - листування щодо брата Лавіки Фото: Instagram Юрій Мелофон - листування з Лавікою Фото: Instagram

"Останнє повідомлення було з привітанням мене з днем народження. Після був його збір, який ми закрили. А тепер його немає. Є син, є сімʼя", — написала Лавіка.

Юрій Мелофон — 39-річний музикант, диджей, актор лейблу MOON Records. На сторінці Facebook вказано, що він жив в Одесі, є фото з сином та з кадрами волонтерства. Наприклад, 22 серпня 2022 року він долучився до транспортування 100 тонн води для жителів Миколаєва, а 14 вересня опублікував жартівливе фото з сином і написав, що слід "насолоджуватися моментами, поки вони тривають".

Юрій Мелофон - допис з літа 2022 року з Миколаєва Фото: Facebook Юрій Мелофон - фото з сином у вересні 2022 року Фото: Скриншот

В акаунті Instagram Юрія Мелофона останній допис з'явився 15 листопада 2024 року. Музикант опублікував своє фото і написав фразу "все нове — це гарно забуте старе".

Юрій Мелофон - останній допис 15 листопада Фото: Скриншот

Зазначимо, 4 листопада засновник гуртів SOOM і "Пращур" Олексій Ковальов повідомив, що на фронті загинув рок-виконавець із Харкова Amorth. Справжнє ім'я Amorth — Микола Состін: пішов добровольцем у серпні 2024 року, до того — виступав на блек-метал сцені, був "найкращим ударником України". Як з'ясувалось, музикант потрапив у 25-ту окрему повітрянодесантну бригаду, воював під Покровськом. Про трагічну подію також написали учасники гурту Nokturnal Mortum і закликали слухати альбом "Autumn Aurora" гурту Drudkh, до створення якого долучився Amorth.

Нагадуємо, 31 липня стало відомо про смерть музиканта Сергій Pror, учасник гурту Zwyntar: на сторінці гурту розповіли, якою може бути причина.