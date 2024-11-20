"На щите": на фронте погиб украинский актер Петр Великий (фото)

Петр Великий проработал в театре в течение 20 лет, сыграл более 35 ролей. Его уважали и любили коллеги.

На войне погиб актер и военнослужащий Петр Великий. Ему было 48 лет. Об этом 20 ноября сообщила администрация Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко на странице в Facebook.

Известно, что после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации артист стал на защиту Украины. "На щите…Петр Великий. Для вас – Голохвастов. Эрик. Иуда. Бернар…Для нас – отец, актер, друг, воин, Герой", — говорится в публикации.

Его коллеги выразили свои соболезнования и отметили, что Петр был не только замечательным актером, но и добрым человеком и любящим отцом. Актриса Дарья Лавская написала: "Невероятно больно. Погиб на войне наш актер Петр Великий. Для меня он навсегда большая часть души нашего театра со всеми важнейшими человеческими качествами… Болит".

По словам актрисы Татьяна Янко, ее коллега был не только талантливым артистом, но хорошим другом: "Талантливый актер, невероятно добрый человек, любящий папа, Петр Великий. С ним было легко работать вместе, создавать невероятные роли… Дружить… говорить искренне… мыслить… Глубину его души можно было увидеть в его глазах… Вечная память…", — написала актриса Татьяна Янко.

Что известно о Петре Великом

Петр Великий окончил актерский факультет Харьковского института искусств им. П. Котляревского. Актер работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре с 2004 года. Как сказано в его визитке на сайте театра, был ведущим мастером сцены. За свою карьеру он сыграл более 35 ролей, в том числе Голохвостого в "За двома зайцями", Петра в пьесе "Земля", Кума Панаса и князь Потемкина в "Ніч перед Різдвом", Назара Стодолю в "Назар Стодоля", Перелесника в "Лісовій пісні".

Ранее, 6 ноября, сообщалось, что актер Геннадий Попенко получил травму на фронте. Актер попал в больницу, где его прооперировали. Сейчас Попенко находится на реабилитации.