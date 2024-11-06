Установили болты и импланты: актер Геннадий Попенко получил травму на фронте (видео)

Актер попал в больницу, где его прооперировали. Сейчас Попенко находится на реабилитации.

Related video

Телеведущий и актер Геннадий Попенко получил серьезную травму ноги на Запорожском направлении, где проходил службу. Медики диагностировали у него разрыв передней крестообразной связки. Об этом актер рассказал в программе "Точка опоры".

"Я был на Запорожском направлении. Во время тренировки произошло падение неловкое со столкновением. Во время столкновения уже произошел перелом. Потом было падение, из-за чего у меня двойной перелом именно в коленном суставе, травмировано несколько групп связок, и самое страшное, что одна группа связок, передняя крестообразная, разорвана вообще. Ее нет, а она очень важна для того, чтобы держать колено в куче, как единый организм", — рассказал Попенко.

Актер попал в больницу, где его прооперировали. Медики вставили мужчине в ногу титановые импланты и болты. Сейчас Попенко находится на реабилитации

"Мне там сейчас накрутили болтов, титановых имплантов, какую-то новую связочку мне сварганили из моих связочек и сказали: "Иди гуляй, все будет хорошо. Я надеюсь, что все будет хорошо. Пока что связочка гуляет, не до конца меня слушает, но мы с ней пытаемся найти контакт", — рассказал актер.

Справка: Актеру Геннадию Попенко 45 лет. После полномасштабного российского вторжения он вступил в ВСУ. Также занимается волонтерской деятельностью. Украинским зрителям Попенко известен как ведущий программ "Подъем", "Мелорама", "За деньги" и "Затерянный мир", а также по фильму "Дом "Слово": Бесконечный роман".

Напомним, что экс-участник "Дизель Шоу" Олег Иваница, который сейчас проходит службу в одном из подразделений ПВО в столичном регионе, удивляется тем людям, которые заявляют, что они выступают против мобилизации. По его мнению, в таком случае необходимо говорить эту фразу полностью: "Я против мобилизации, я за то, чтобы дикие звери зашли в наши города, и Буча повторилась".