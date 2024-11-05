Должны осознавать последствия: экс-звезда "Дизель Шоу" ответил противникам мобилизации

Отказ от мобилизации приведет к повторению случившегося в Буче Киевской области, считает бывший актер Олег Иваница.

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Экс-участник "Дизель Шоу" Олег Иваница, который сейчас проходит службу в одном из подразделений противовоздушной обороны в столичном регионе, удивляется людям, заявляющим, что они против всеобщей мобилизации. Об этом актер рассказал "Обозревателю".

Олег Иваница отмечает, что каждый человек, безусловно, имеет право на свою точку зрения, однако должен осознавать и ее последствия.

Актер отметил, что он удивляется тем людям, заявляющим, что они выступают против мобилизации. По его мнению, в таком случае необходимо говорить данную фразу полностью: "Я против мобилизации, я за то, чтобы дикие звери зашли в наши города, и Буча повторилась".

Олег Иваница Фото: instagram.com/o_ivanytsia/

Олег Иваница подчеркнул, что война продолжается, и для победы нужно участие всего общества.

Напомним, с августа в Украине ухудшился процесс мобилизации, и из-за этого не выполняется план Генерального штаба ВСУ по пополнению украинских подразделений.

4 ноября народный депутат Соломия Бобровская заявила, что украинцы не могут соревноваться с россиянами в численности мобилизованных.

В свою очередь 3 ноября адвокат и ветеран российско-украинской войны Маси Найем сказал, что "Украина мобилизует 160 тысяч или капитулирует". По его мнению, украинцам должны откровенно объяснить, что отказ воевать может привести к потере страны.