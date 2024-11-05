Повинні усвідомлювати наслідки: ексзірка "Дизель Шоу" відповів противникам мобілізації

Відмова від мобілізації призведе до повторення того, що сталося в Бучі Київської області, вважає колишній актор Олег Іваниця.

Related video

Ексучасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця, який зараз проходить службу в одному з підрозділів протиповітряної оборони в столичному регіоні, дивується людям, які заявляють, що вони проти загальної мобілізації. Про це актор розповів "Обозревателю".

Олег Іваниця зазначає, що кожна людина, безумовно, має право на свою точку зору, однак має усвідомлювати і її наслідки.

Актор зазначив, що він дивується тим людям, які заявляють, що вони виступають проти мобілізації. На його думку, у такому разі необхідно говорити цю фразу повністю: "Я проти мобілізації, я за те, щоб дикі звірі зайшли в наші міста, і Буча повторилася".

Олег Іваниця Фото: instagram.com/o_ivanytsia/

Олег Іваниця підкреслив, що війна триває, і для перемоги потрібна участь усього суспільства.

Нагадаємо, із серпня в Україні погіршився процес мобілізації, і через це не виконується план Генерального штабу ЗСУ з поповнення українських підрозділів.

4 листопада народна депутатка Соломія Бобровська заявила, що українці не можуть змагатися з росіянами в чисельності мобілізованих.

Зі свого боку 3 листопада адвокат і ветеран російсько-української війни Масі Найєм сказав, що "Україна мобілізує 160 тисяч або капітулює". На його думку, українцям мають відверто пояснити, що відмова воювати може призвести до втрати країни.