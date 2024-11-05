"Не выполняем план": в Раде подтвердили проблемы с мобилизацией (видео)

По словам нардепа Соломии Бобровской, сейчас Украина столкнулась с проблемами и возвращается к ситуации весны 2024 года, когда мобилизация существенно замедлилась.

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В Украине с августа ухудшился процесс мобилизации. Из-за этого не выполняется план Генерального штаба ВСУ по пополнению украинских подразделений. Об этом рассказала народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская от партии "Голос".

По ее словам, с августа Украина "проседает" в мобилизации, и в целом этот процесс пошел на спад.

"По приказу главнокомандующего Александра Сырского, именно поэтому происходит перевод. Они были вызваны потерей людей в боевых бригадах и потерях на мобилизации. До декабря мы не выполняем план Генштаба ни на этот год, ни на месяц, который был поставлен", — сказала Соломия Бобровская.

Она добавила, что сейчас Украина столкнулась и возвращается к ситуации весны 2024 года, когда мобилизация существенно замедлилась.

Ранее народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская назвала "бусификацию" негативным моментом в новом законе о мобилизации и отметила, что украинцы не могут соревноваться с россиянами "симметрично численность на численность".

Напомним, что адвокат и ветеран российско-украинской войны Маси Найем заявил, что Украина должна мобилизовать 160 тысяч человек, поскольку может оказаться перед угрозой капитуляции.