"Не виконуємо план": в Раді підтвердили проблеми з мобілізацією (відео)

За словами нардепки Соломії Бобровської, наразі Україна зіткнулась з проблемами та повертається до ситуації весни 2024 року, коли мобілізація істотно уповільнилася.

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В Україні з серпня погіршився процес мобілізації. Через це не виконується план Генерального штабу ЗСУ щодо поповнення українських підрозділів. Про це розповіла народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська від партії "Голос".

За її словами, від серпня Україна "просідає" в мобілізації, і загалом цей процес пішов на спад.

"За наказом головнокомандувача Олександра Сирського, саме тому відбувається переведення. Вони були викликані втратою людей у бойових бригадах і втратах на мобілізації. До грудня ми не виконуємо план Генштабу ні на цей рік, ні на місяць, який був поставлений", — сказала Соломія Бобровська.

Вона додала, що зараз Україна зіткнулася і повертається до ситуації весни 2024 року, коли мобілізація істотно уповільнилася.

Раніше народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська назвала "бусифікацію" негативним моментом в новому законі про мобілізацію та наголосила, що українці не можуть змагатися з росіянами "симетрично чисельність на чисельність".

Нагадаємо, що адвокат і ветеран російсько-української війни Масі Найєм заявив, що Україна має мобілізувати 160 тисяч осіб, оскільки може опинитися перед загрозою капітуляції.