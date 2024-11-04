Посилення мобілізації: в Раді розповіли, чи планують призвати ще 500 тисяч українців

Народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська назвала "бусифікацію" негативним моментом в новому законі про мобілізацію та наголосила, що українці не можуть змагатися з росіянами "симетрично чисельність на чисельність".

Related video

Цифра щодо того, що Україна має зараз мобілізувати 500 тисяч людей поки що у Верховній Раді не фігурує. Про це в коментарі Радіо Свобода сказала народна депутатка Соломія Бобровська від партії "Голос".

"Пів мільйона людей — за який термін часу. Це треба уточнити. Бо розкидатися такими цифрами — це безвідповідально. На цей рік було планування потреб в особовому складі. І це не звучить як 500 тис. до кінця грудня. Є плани, які доведені. І це в рази менше, ніж 500 тис. Принаймні на цей рік точно. Якщо ми говоримо про наступний рік, коли Генеральний штаб говорить про необхідність поповнення пріоритетно бойових бригад, далі формування нових бригад, тоді мова може йти зовсім про інше, і то це не мова про пів мільйона навіть на наступний рік. Принаймні про 500 тисяч на закритих засіданнях у нас про пів мільйона мови не йшло", — сказала нардепка.

Депутатка підкреслила, що українці не можуть змагатися з росіянами "симетрично чисельність на чисельність", бо не мають такого людського ресурсу та фінансово-економічних можливостей.

Нардепка також заявила, що новий закон про мобілізацію дав позитивні результати, втім, негативним моментом є "бусифікація", а з травня по вересень протягом 5 місяців, показники з мобілізації були вище від потреб Генштабу ЗСУ.

"Інтенсивні "бусифікації" просто знищують будь-яку можливість адекватної роботи і тих ТЦК, де нормальні люди, і військових адміністрації органів місцевого самоврядування, і армії як такої. Це ті ворота в ЗСУ, які фактично підривають будь-що. "Бусифікації" перекреслюють роботу рекрутингу, бригад, які займаються нормальним рекрутингом", — прокоментувала нардепка.

Нагадаємо, що адвокат і ветеран російсько-української війни Масі Найєм вважає, що було б чесно сказати військовозобов'язаним українцям, що означає відмова воювати. Він вважає, що фронт впаде, якщо зараз не мобілізується 160 тисяч осіб, а країна може опинитися перед загрозою капітуляції.