Народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская назвала "бусификацию" негативным моментом в новом законе о мобилизации и подчеркнула, что украинцы не могут соревноваться с россиянами "симметрично численность на численность".

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Цифра относительно того, что Украина должна сейчас мобилизовать 500 тысяч человек пока в Верховной Раде не фигурирует. Об этом в комментарии Радио Свобода сказала народный депутат Соломия Бобровская от партии "Голос".

"Полмиллиона человек — за какой срок времени. Это надо уточнить. Потому что разбрасываться такими цифрами — это безответственно. На этот год было планирование потребностей в личном составе. И это не звучит как 500 тыс до конца декабря. Есть планы, которые доведены. И это в разы меньше, чем 500 тыс. По крайней мере на этот год точно. Если мы говорим о следующем году, когда Генеральный штаб говорит о необходимости пополнения приоритетно боевых бригад, далее формирование новых бригад, тогда речь может идти совсем о другом, и то это не речь о полумиллионе даже на следующий год. По крайней мере о 500 тысячах на закрытых заседаниях у нас о полумиллионе речи не шло", — сказала нардеп.

Депутат подчеркнула, что украинцы не могут соревноваться с россиянами "симметрично численность на численность", потому что не имеют такого человеческого ресурса и финансово-экономических возможностей.

Нардеп также заявила, что новый закон о мобилизации дал положительные результаты, впрочем, негативным моментом является "бусификация", а с мая по сентябрь в течение 5 месяцев, показатели по мобилизации были выше потребностей Генштаба ВСУ.

"Интенсивные "бусификации" просто уничтожают любую возможность адекватной работы и тех ТЦК, где нормальные люди, и военных администрации органов местного самоуправления, и армии как таковой. Это те ворота в ВСУ, которые фактически подрывают что-либо. "Бусификации" перечеркивают работу рекрутинга, бригад, которые занимаются нормальным рекрутингом", — прокомментировала нардеп.

Напомним, что адвокат и ветеран российско-украинской войны Маси Найем считает, что было бы честно сказать военнообязанным украинцам, что означает отказ воевать. Он считает, что фронт падет, если сейчас не мобилизуется 160 тысяч человек, а страна может оказаться перед угрозой капитуляции.