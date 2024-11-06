Встановили болти і імпланти: актор Геннадій Попенко отримав травму на фронті (відео)

Актор потрапив до лікарні, де його прооперували. Зараз Попенко перебуває на реабілітації.

Related video

Телеведучий та актор Геннадій Попенко отримав серйозну травму ноги на Запорізькому напрямку, де проходив службу. Медики діагностували у нього розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Про це актор розповів у програмі "Точка опори".

"Я був на Запорізькому напрямку. Під час тренування сталося падіння незручне зі зіткненням. Під час зіткнення вже стався перелом. Потім було падіння, через що у мене подвійний перелом саме в колінному суглобі, травмовано кілька груп зв'язок, і найстрашніше, що одна група зв'язок, передня хрестоподібна, розірвана взагалі. Її немає, а вона дуже важлива для того, щоб тримати коліно в купі, як єдиний організм", – розповів Попенко.

Актор потрапив до лікарні, де його прооперували. Медики вставили чоловікові в ногу титанові імпланти та болти. Зараз Попенко перебуває на реабілітації

"Мені там зараз накрутили болтів, титанових імплантів, якусь нову зв'язочку мені зварганили з моїх зв'язочок і сказали: "Йди гуляй, все буде добре. Я сподіваюся, що все буде добре. Поки що зв'язочка гуляє, не до кінця мене слухає, але ми з нею намагаємося знайти контакт", – розповів актор.

Довідка: Актору Геннадію Попенку 45 років. Після повномасштабного російського вторгнення він вступив до ЗСУ. Також займається волонтерською діяльністю. Українським глядачам Попенко відомий як ведучий програм "Підйом", "Мелорама", "За гроші" та "Загублений світ", а також за фільмом "Будинок "Слово": Нескінченний роман".

Нагадаємо, що ексучасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця, який зараз проходить службу в одному з підрозділів ППО в столичному регіоні, дивується тим людям, які заявляють, що вони виступають проти мобілізації. На його думку, у такому разі необхідно говорити цю фразу повністю: "Я проти мобілізації, я за те, щоб дикі звірі зайшли в наші міста, і Буча повторилася".