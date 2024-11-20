"На щиті": на фронті загинув український актор Петро Великий (фото)

Петро Великий пропрацював у театрі протягом 20 років, зіграв понад 35 ролей. Його поважали й любили колеги.

На війні загинув актор і військовослужбовець Петро Великий. Йому було 48 років. Про це 20 листопада повідомила адміністрація Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка на сторінці у Facebook.

Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації артист став на захист України. "На щиті... Петро Великий. Для вас — Голохвастов. Ерік. Юда. Бернар...Для нас — батько, актор, друг, воїн, Герой", — ідеться в публікації.

Його колеги висловили свої співчуття і зазначили, що Петро був не тільки чудовим актором, а й доброю людиною та люблячим батьком. Актриса Дар'я Лавська написала: "Неймовірно боляче. Загинув на війні наш актор Петро Великий. Для мене він назавжди велика частина душі нашого театру з усіма найважливішими людськими якостями... Болить".

За словами акторки Тетяни Янко, її колега був не лише талановитим артистом, а й добрим другом: "Талановитий актор, неймовірно добра людина, люблячий тато, Петро Великий. З ним було легко працювати разом, створювати неймовірні ролі... Дружити... Говорити щиро... Мислити... Глибину його душі можна було побачити в його очах... Вічна пам'ять...", — написала акторка Тетяна Янко.

Що відомо про Петра Великого

Петро Великий закінчив акторський факультет Харківського інституту мистецтв ім. П. Котляревського. Актор працював у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі з 2004 року. Як йдеться у його візитці на сайті театру, був провідним митцем сцени. За свою кар'єру він зіграв понад 35 ролей, зокрема Голохвастова в "За двома зайцями", Петра в п'єсі "Земля", Кума Панаса і князя Потьомкіна в "Ніч перед Різдвом", Назара Стодолю в "Назарі Стодолі", Перелесника в "Лісовій пісні".

Раніше, 6 листопада, повідомлялося, що актор Геннадій Попенко дістав травму на фронті. Актор потрапив до лікарні, де його прооперували. Зараз Попенко перебуває на реабілітації.